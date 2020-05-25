В Минздраве сообщили, когда в Украине могут разрешить проводить концерты (9 новостей) «Разъяснения дал министр здравоохранения Максим Степанов»

В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут ближе к 22 июня. Об этом рассказал на брифинге министра здравоохранения Максим Степанов.

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"13 июня (концерт пройдет, - ред.) вряд ли. Это невозможноПроведение массовых мероприятий не предусмотрено на том этапе, который действует сейчас, и на тех этапах, которые наступят после 1 июня или после 10 июня", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что говорить о проведении массовых мероприятий можно говорить "исключительно ближе к 22 июня". Тогда могут начать обсуждать, как, в какие сроки и при каких условиях можно проводить большие мероприятия.

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Обновлено в 10:40 Карантин в Украине продлили до 22 июня, но власти пока не готовы говорить о том, когда можно будет проводить концерты и крупные мероприятия. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вопрос будет...

Обновлено в 10:42 По словам министра, исходя из эпидемической ситуации, на сегодня проведение массовых мероприятий не предусмотрено.