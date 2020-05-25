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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 10:42
· Карантин · Концерт
В Минздраве сообщили, когда в Украине могут разрешить проводить концерты

В Минздраве сообщили, когда в Украине могут разрешить проводить концерты (9 новостей)

«Разъяснения дал министр здравоохранения Максим Степанов»

В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут ближе к 22 июня. Об этом рассказал на брифинге министра здравоохранения Максим Степанов.

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"13 июня (концерт пройдет, - ред.) вряд ли. Это невозможноПроведение массовых мероприятий не предусмотрено на том этапе, который действует сейчас, и на тех этапах, которые наступят после 1 июня или после 10 июня", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что говорить о проведении массовых мероприятий можно говорить "исключительно ближе к 22 июня". Тогда могут начать обсуждать, как, в какие сроки и при каких условиях можно проводить большие мероприятия.

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Обновлено в 10:40 Карантин в Украине продлили до 22 июня, но власти пока не готовы говорить о том, когда можно будет проводить концерты и крупные мероприятия. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вопрос будет...

Обновлено в 10:42 По словам министра, исходя из эпидемической ситуации, на сегодня проведение массовых мероприятий не предусмотрено.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Минздраве сообщили, когда в Украине могут разрешить проводить концерты»
Фото В Минздраве сообщили, когда в Украине могут разрешить проводить концерты
Фото В Минздраве рассказали, когда могут разрешить концерты
Фото Степанов рассказал, когда в Украине разрешат проводить крупные мероприятия
Фото Степанов рассказал, когда рассмотрят вопрос проведения массовых мероприятий, в частности концертов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.05.20, 09:41 На данный момент массовые мероприятия в стране запрещены.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 10:03 В Украине до 22 июня в рамках этапов ослабления карантина не предусмотрено проведение концертов и массовых мероприятий. В правительстве будут обсуждать возможность проведения массовых мероприятий ближе…
Факты Факты  ·  25.05.20, 10:28 Разъяснения дал министр здравоохранения Максим Степанов
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 10:28 В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут после 22 июня.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Подробности Подробности  ·  25.05.20, 10:29 Министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
Фокус Фокус  ·  25.05.20, 10:36 Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что позволить проводить концерты в Украине пока невозможно. Об этом он сообщил на брифинге. На вопрос о том, могут ли в Украине позволить провести концерт,…
Главред Главред  ·  25.05.20, 10:40 Карантин в Украине продлили до 22 июня, но власти пока не готовы говорить о том, когда можно будет проводить концерты и крупные мероприятия. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вопрос будет...
Униан Униан  ·  25.05.20, 10:42 По словам министра, исходя из эпидемической ситуации, на сегодня проведение массовых мероприятий не предусмотрено.
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