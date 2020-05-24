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В Минздраве сообщили о регионах с наибольшим суточным приростом COVID-19 (3 новости) «Больше всего больных на COVID-19 за сутки зафиксировали в Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве. Об этом во…»

За прошедшие сутки больше всего случаев COVІD-19 выявили в Киеве, а также в Ровенской и Черновицкой областях. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.

"За минувшие сутки сделано 7914 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 64, Ровенской области - 49 и городе Киеве - 54", - сказал Степанов.

Среди заболевших коронавирусом за минувшие сутки - 36 детей и 69 медработников, были госпитализированы 104 человека, уточнил министр.

Кроме того, Минздрав опубликовал подробную статистику по областям:

Винницкая область - 889 случаев; Волынская область - 771 случай; Днепропетровская область - 869 случаев; Донецкая область - 143 случая; Житомирская область - 626 случаев; Закарпатская область - 1061 случай; Запорожская область - 410 случаев; Ивано-Франковская область - 1277 случаев; Кировоградска...