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В Минздраве уточнили, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19

В Минздраве уточнили, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19 (4 новости)

«Пациенту не нужно платить за то, за что платит государство»

Национальная служба здоровья опубликовала перечень бесплатных услуг для пациентов с коронавирусом. Перечень во вторник, 26 мая, обнародован на Правительственном портале.

Согласно сообщению, НСЗУ выплатила почти 163 млн грн за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Так, медучреждению платят за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная. 

По поводу экстренной помощи, то бригада ЭМП должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, предоставляет рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. Отмечается,...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Минздраве уточнили, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19»
Фото В Минздраве уточнили, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19
Фото МОЗ уточнило бесплатные услуги для больных с COVID
Фото В Минздраве уточнили, какие услуги для больных COVID-19 бесплатные
Фото В НСЗУ пояснили, какие услуги являются бесплатными для больных коронавирусом
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 14:36 Национальная служба здоровья Украины при Министерстве здравоохранения уточнила перечень бесплатных услуг для лиц, больных коронавирусом. В частности, пациенты получают бесплатное тестирование методом…
АТН АТН  ·  26.05.20, 17:27 Национальная служба здоровья Украины при Министерстве здравоохранения уточнила перечень бесплатных услуг для лиц, больных коронавирусом.
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 17:36 Пациенту не нужно платить за то, за что платит государство.
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