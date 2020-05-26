В Минздраве уточнили, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19 (4 новости) «Пациенту не нужно платить за то, за что платит государство»

Национальная служба здоровья опубликовала перечень бесплатных услуг для пациентов с коронавирусом. Перечень во вторник, 26 мая, обнародован на Правительственном портале.

Согласно сообщению, НСЗУ выплатила почти 163 млн грн за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Так, медучреждению платят за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная.

По поводу экстренной помощи, то бригада ЭМП должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, предоставляет рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. Отмечается,...