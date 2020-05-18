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В мире коронавирусом заболели более 4,7 млн человек

В мире коронавирусом заболели более 4,7 млн человек (5 новостей)

«Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США, РФ и Великобритания»

По состоянию на 5:32 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 315 185 человек. В свою очередь, выздоровели 1 733 963 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире 4 713 620 инфицированных.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 80 397 человек, Великобритании - 34 716, в Италии - 31 908, Франции - 28 111 и в Испании - 27 563. В Китае в целом - 4 638.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 486 757), Россия (281 752), Великобритания (244 995), Бразилия (241 080), Испания (230 698), Италия (225 435), Франция (179 693), Германия (176 369) и Турция (149 435).

ФОТО К НОВОСТИ: «В мире коронавирусом заболели более 4,7 млн человек»
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