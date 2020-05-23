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В мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова – Зеленский

В мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова – Зеленский (3 новости)

«Президент Украины Владимира Зеленский подчеркивает важность обеспечения оперативных закупок средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции»

Президент Украины Владимира Зеленский подчеркивает важность обеспечения оперативных закупок средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину были доставлены самолетом более 100 тыс. респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний, также налажено сотрудничество с Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты для будущих закупок.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки длятся слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало всё быстрее. Какая у нас сложная бюрократия – мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронав...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.20, 15:26 Президент Украины Владимира Зеленский подчеркивает важность обеспечения оперативных закупок средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 15:52 Президент Украины Владимира Зеленский подчеркивает важность обеспечения оперативных закупок средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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