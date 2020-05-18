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В Молдове олигарху Плахотнюку предъявили обвинение в краже 1 млрд долларов

В Молдове олигарху Плахотнюку предъявили обвинение в краже 1 млрд долларов (3 новости)

«Генпрокурор Молдовы предъявил Плахотнюку обвинение в краже»

Генеральная прокуратура Молдовы заочно обвинила бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка в организации и координации выведения $1 млрд из банковской системы Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker. Ранее сегодня обнародовали видео, как президент Молдовы Игорь Додон якобы получает от Плахотнюка пакет с деньгами.

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По словам генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группы (ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УКР РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ).

Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию Плахотнюка из США, где он, по данным правоохранителей, сейчас находится.

"Все было очевидно с самого начала, но из-за страха, который парализовал госинституты, никто не расследовал факты", — заявил генпрокурор.

По его словам, Плахотнюк использовал деньги в личных целях: на оплату чартерных перелетов, покупку самолета и...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 19:27 В понедельник, 18 мая, генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что местному олигарху Владимиру Плахотнюку было предъявлено обвинение в причастности к краже 1 миллиарда долларов из банков…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 21:22 Генпрокурор Молдовы предъявил Плахотнюку обвинение в краже.
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