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В Молдове олигарху Плахотнюку предъявили обвинение в краже 1 млрд долларов (3 новости) «Генпрокурор Молдовы предъявил Плахотнюку обвинение в краже»

Генеральная прокуратура Молдовы заочно обвинила бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка в организации и координации выведения $1 млрд из банковской системы Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker. Ранее сегодня обнародовали видео, как президент Молдовы Игорь Додон якобы получает от Плахотнюка пакет с деньгами.

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По словам генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группы (ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УКР РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ).

Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию Плахотнюка из США, где он, по данным правоохранителей, сейчас находится.

"Все было очевидно с самого начала, но из-за страха, который парализовал госинституты, никто не расследовал факты", — заявил генпрокурор.

По его словам, Плахотнюк использовал деньги в личных целях: на оплату чартерных перелетов, покупку самолета и...