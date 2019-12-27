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Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:23
· Россия · Арест · Газ · Январь
В Москве надеются, что Киев отменит запрет на импорт электроэнергии

В Москве надеются, что Киев отменит запрет на импорт электроэнергии (4 новости)

«Министр энергетики РФ Александр Новак считает отказ Украины от импорта электроэнергии из России неконструктивным»

Украина и РФ договорились с 1 января 2020 отменить взаимные претензии по газовым вопросам.

С российского имущества снимут арест на счет решений по судебным искам, заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Договоренность об отказе от исков является частью протокола о газовом сотрудничестве.

Газпром для дальнейшего сотрудничества заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение. С Нафтогазом Газпром заключит договор по бронированию мощностей для транспортировки.

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"Нам с коллегой, министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске", - сообщил Новак.

"Никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши - хозяйствующие субъекты работают над подписанием конкретных документов", - добавил он.

Три миллиарда долларов, которые Газпром выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

Обновлено в 12:23 Как сообщали "Вести.ua", накануне президент Владимир Зеленский подписал принятый 4 декабря закон, запрещающий импорт электроэнергии из РФ.

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Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.19, 11:26 Министр энергетики РФ Александр Новак назвал решение о запрете на импорт российской электроэнергии в Украину не конструктивным, и выразил надежду на отмену этого решения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.19, 11:59 Министр энергетики РФ Александр Новак считает отказ Украины от импорта электроэнергии из России неконструктивным.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  27.12.19, 12:23 Россия готова обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак. При этом он выразил надежду на отмену…
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