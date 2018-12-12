В Москве пропала поддерживающая "русский мир" украинская журналистка

Информации о том, где она пока, что нет Скандальная львовская журналистка Елена Бойко, которая сбежала из Украины в Россиию пропала. Об этом написала в Facebook жена российского журналиста Юлия Норкина ссылаясь на заявление дочери пропавшей. "В 9:30 утра пришел участковый с двумя в форме и одним гражданским, сказали, что ей нужно пройти в участок на несколько вопросов. Она оделась и пошла с ними. Через несколько часов пришел полицейский, но подруга побоялась открыть дверь, так как мама предупреждала вообще никому не открывать. Потом оказалось, что телефоны она оставила дома, и с этого времени ее до сих пор нет и ни каких признаков существования", - сказала дочь Бойко. Когда она начала звонить по всем известным номерам, в отделении сказали, что ее нет. После этого стало известно, что Бойко увезли в ФСБ. "Итог сегодняшнего утра по информации, что в ФСБ ее нет и не была зарегистрирована нигде", - говорится в сообщении.