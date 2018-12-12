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В Москве пропала поддерживающая "русский мир" украинская журналистка

В Москве пропала поддерживающая "русский мир" украинская журналистка (4 новости)

«По словам друзей, с 10 декабря Елена Бойко не выходит на связь»

Информации о том, где она пока, что нет Скандальная львовская журналистка Елена Бойко, которая сбежала из Украины в Россиию пропала. Об этом написала в Facebook жена российского журналиста Юлия Норкина ссылаясь на заявление дочери пропавшей. "В 9:30 утра пришел участковый с двумя в форме и одним гражданским, сказали, что ей нужно пройти в участок на несколько вопросов. Она оделась и пошла с ними. Через несколько часов пришел полицейский, но подруга побоялась открыть дверь, так как мама предупреждала вообще никому не открывать. Потом оказалось, что телефоны она оставила дома, и с этого времени ее до сих пор нет и ни каких признаков существования", - сказала дочь Бойко. Когда она начала звонить по всем известным номерам, в отделении сказали, что ее нет. После этого стало известно, что Бойко увезли в ФСБ. "Итог сегодняшнего утра по информации, что в ФСБ ее нет и не была зарегистрирована нигде", - говорится в сообщении.

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Факты Факты  ·  12.12.18, 08:27 По словам друзей, с 10 декабря Елена Бойко не выходит на связь
Главред Главред  ·  12.12.18, 11:17 Елена Бойко / скриншот из видео Украинская журналистка Елена Бойко, выехавшая в 2014 году в РФ и расследовавшая деятельность убитого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пропала в Москве после визита...
Апостроф Апостроф  ·  12.12.18, 12:35 В Москве исчезла журналистка из Львова Елена Бойко, которая известна своим участием российских ток-шоу на украинскую тематику, а также расследованием деятельности убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса…
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