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Гордон Гордон · · Обновлено в 19:47
· Cитуация в России · Стрельба · Силовики · Результат
В Москве возле здания ФСБ стрельба. СМИ говорят о погибших: видео

В Москве возле здания ФСБ стрельба. СМИ говорят о погибших: видео (7 новостей)

«По информации некоторых российских СМИ, погиб не только нападающий, но и сотрудник ФСБ»

По данным "Новой газеты", минимум один человек – сотрудник Федеральной службы безопасности РФ – погиб в результате перестрелки у здания ведомства в Москве. Официально российские силовики этот инцидент пока не комментировали.В Москве 19 декабря неподалеку от здания Федеральной службы безопасности РФ произошла стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным канала, в городе ввели план "Сирена".

Позже канал Baza сообщил, что по последней информации, "при нападении на здание ФСБ на Лубянке были ранены три человека, один из них скончался".

Источники в главном управлении министерства внутренних дел Москвы подтвердили агентству РБК, что в районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова.

По словам одного из собеседников РБК, при стрельбе погиб один человек. Другой собеседник утверждает, что человека ранили.

Очевидица событий, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, рассказала "Новой газете", что перестрелка началась около 18.00 (17.00 по Киеву), после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. По данным издания, как минимум один человек сотрудник ФСБ погиб. Есть раненые.

Официально инцидент российские силовики пока не комментировали.

Обновлено в 19:25 В Минздраве РФ до этого сообщали, что два сотрудника российской спецслужбы получили крайне тяжелые ранения.

Обновлено в 19:47 В результате стрельбы в Москве возле дома 12 по улице Большая Лубянка погиб один сотрудник Федеральной службы безопасности РФ. По последним данным российского Минздрава, еще пять человек пострадало. Стрелок, как сообщили в ФСБ, был нейтрализован, он действовал в одиночку. Следственный комитет РФ в связи с инцидентом открыл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

ФОТО К НОВОСТИ: «В Москве возле здания ФСБ стрельба. СМИ говорят о погибших: видео»
Фото В Москве перестрелка у здания ФСБ, есть жертвы
Фото В Москве произошла стрельба возле здания ФСБ – СМИ
Фото Стрельба в Москве: есть пострадавшие, нападавшего убили
Фото В результате стрельбы в Москве погиб один сотрудник ФСБ
Фото В Москве произошла стрельба, погиб сотрудник ФСБ
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УНН УНН  ·  19.12.19, 17:40 По данным Telegram-канала Mash, в результате перестрелки погиб сотрудник ГАИ, еще один человек ранен. В городе введен план “Сирена”. “Слышать стрельба и крики, людей…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.12.19, 17:44 В Москве возле здания ФСБ на Лубянке в четверг, 19 декабря, произошла стрельба, в результате чего погиб сотрудник полиции, сообщает Mash. "Стрельба на Лубянке продолжается. Мужчина с автоматом забаррикадировался…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  19.12.19, 18:08 В Москве у здания ФСБ на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщают росСМИ.По данным Новой Газеты, как минимум один человек - сотрудник ФСБ - погиб. По данным других СМИ, погиб сотрудник…
Униан Униан  ·  19.12.19, 18:28 По информации некоторых российских СМИ, погиб не только нападающий, но и сотрудник ФСБ.
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