В Мозамбике тропический циклон унес жизни пяти человек (3 новости) «В результате тропического циклона Кеннет, который обрушился на северную часть Мозамбика погибло по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со…»

В результате тропического циклона "Кеннет", который обрушился на северную часть Мозамбика погибло по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что порывы ветра достигали 220 километров в час заваливая деревья и срывая крыши с жилых зданий. Некоторые районы в провинции Кабу-Делгаду до сих пор остаются без электричества. Также власти попоредла, что проливные дожди могут спровоцировать оползни и наводнения.

В настоящее время спасатели пытаются добраться до отдаленных сел, жители которых оказались отрезанными последствиями циклона. На данный момент около 30 тысяч человек были перемещены из своих домов в более безопасные места.

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Ранее тропический циклон "Кеннет" бушевал на Коморских островах, где погибло по меньшей мере 3 человек.

Обновлено в 22:47 Сообщается, что порывы ветра достигали 220 километров в час заваливая деревья и срывая крыши с жилых зданий. Некоторые районы в провинции Кабу-Делгаду до сих пор остаются без электричества. Также власти попоредла, что проливные дожди могут спровоцировать оползни и наводнения.