В Мукачево отменили пересчет голосов по решению ЦИК (8 новостей) «В заседании ОИК №69 объявлен очередной «технический» перерыв до 09.00 понедельника»

Центральная избирательная комиссия отменила повторный пересчет голосов на округе №69 в Закарпатской области, где на досрочных парламентских выборах победил внефракционный нардеп Виктор Балога, сообщает гражданская сеть "Опора".На Закарпатье отменили повторный пересчет на округе № 69, где на парламентских выборах победил победил внефракционный нардеп Виктор Балога. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" в Facebook.

Наблюдатель "Опоры" информирует, что Центризбирком отменил пересчет на всех 133 участках округа.

"В субботу пересчитали [результаты голосования] лишь четырех УИК, выявлены определенные разногласия", сказано в сообщении.

В заседании окружной комиссии объявлен перерыв до 9.00 29 июля.

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21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84%.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избирается по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина по мажоритарному. В парламент пройдут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

Согласно данным подсчета 100% голосов в округе №69, внефракционный нардеп Виктор Балога, который в качестве мажоритарщика на этом округе представлял партию "Единый центр", получил поддержку 35,81% избирателей, а кандидат от партии "Слуга народа" Эдгар Токарь 34,47%. Разница 798 голосов.

Токарь просил пересчитать голоса. Балога сообщал, что также подавал соответствующее прошение в избирком и поддерживает пересчет бюллетеней. 24 июля окружная избирательная комиссия №69 приняла решение о пересчете голосов на всех участках.

Обновлено в 22:24 В заседании ОИК №69 объявлен очередной «технический» перерыв до 09.00 понедельника.

Обновлено в 23:37 По информации ведомства, ранее кандидаты Виктор Балога и Эдгар Токарь просили провести повторный подсчет голосов на указанном округе. ЦИК отмечает, что поскольку заявления и жалобы поступили уже после принятия документов от УИК, решение ОИК о пересчете голосов было незаконным.