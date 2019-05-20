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В Мукачево погиб военный, вероятно подорвался на гранате вне части

В Мукачево погиб военный, вероятно подорвался на гранате вне части (7 новостей)

«По факту гибели бойца начато служебное расследование.  »

В городе Мукачево Закарпатской области военнослужащий погиб от взрыва гранаты. Соответствующее сообщение от врача госпиталя поступило на линию 102, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на правоохранителей в понедельник, 20 мая.

Мужчина был доставлен с ранением предварительно от взрыва гранаты... К сожалению, военный скончался в карете скорой помощи. При каких условиях это произошло пока не понятно, – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что военный подорвался не на территории части.

"19 мая один из военнослужащих в/ч А1556 во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части, и не соблюдая правил безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к его смерти. Командиром назначено служебное расследование о результатах которого мы сообщим позже", – отметили в военной части.

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Накануне в Харькове возле одного из домов произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.

Также в Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату в отделении банка. В результате взрыва он погиб на месте и еще шесть человек были ранены.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Мукачево погиб военный, вероятно подорвался на гранате вне части»
Фото На Закарпатье военный погиб при взрыве гранаты – СМИ
Фото Военный погиб от взрыва гранаты
Фото В Мукачево военный подорвался на гранате
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.05.19, 16:44 В Мукачево Закарпатской области из-за взрыва гранаты погиб военный. Полицейские узнали об инциденте от медиков - пишет Mukachevo.net По словам правоохранителей, мужчину привезли с ранением предварительно…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.05.19, 18:14 В городе Мукачево Закарпатской области погиб военный, вне воинской части получил травму от неизвестного взрывного устройства.
Голос.UA Голос.UA  ·  20.05.19, 18:16 В Мукачево скончался украинский военный, который подорвался на гранате в местной воинской части. Об этом сообщает «Страна». Как отмечают полицейские, мужчину везли в больницу с ранением, предварительно…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.05.19, 18:25 По факту гибели бойца начато служебное расследование.  
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.05.19, 20:20 Накануне в Мукачево, что на Закарпатье, в карете скорой помощи скончался 20-летний военнослужащий. Смертельные ранения он, вероятно, получил от взрыва гранаты. Полиция расследует дело как самоубийство,…
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