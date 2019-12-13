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В МВД объяснили, почему ветераны "Пума" и "Буча" не стали подозреваемыми по делу Шеремета

В МВД объяснили, почему ветераны "Пума" и "Буча" не стали подозреваемыми по делу Шеремета (3 новости)

«Ветеран АТО Владислав Грищенко (позывной "Буча"), который вместе супругой Ириной (позывной "Пума") проходит по делу об убийстве журналистка Павла Шеремета, занимался..»

Ветераны войны на Донбассе Инна и Владислав Грищенко, с позывными "Пума" и "Буча", являются фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, но официальных подозрений им не объявляли. Все потому, что сейчас они фигурируют в деле как лица, которые могут владеть определенной информацией.

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрения им еще могут объявить в будущем, если на это будут основания, передает "Громадське".

Правоохранитель напомнил, что супруги Грищенко сейчас находятся под стражей. Им ранее объявили подозрения в другом деле – в подготовке покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко в городе Косов на Ивано-Франковщине.

"Мы начали с того, что на подозрении в деле Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень похожее взрывное устройство", – уточнил Шевченко.

Неизвестный избил журналиста
Неизвестный избил журналиста

По его словам, следователи убеждены, что супружеская пара ветеранов может владеть информацией о деле убийства Шеремета. Следовательно, подозрения им еще могут объявить.

Им пока не предъявлено подозрений непосредственно в причастности к делу Шеремета. Но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета, – отметил спикер.

Заметим, по мнению следователей, именно Инна и Владислав Грищенко создали взрывчатку, которую заложили под авто Шеремета. Следователи обнаружили на взрывном устройстве их ДНК. Кроме того Владислав Грищенко ранее неоднократно заявлял, что может создать любую взрывчатку за 15 минут.

Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

После сотен допросов и экспертиз полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

• Яна Дугарь, • Юлия Кузьменко, • Андрей Антоненко, • Владислав Грищенко, • Инна Грищенко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Яне Дугарь меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко меры пресечения еще выбирают.

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

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Главред Главред  ·  13.12.19, 19:30 Ветеран АТО Владислав Грищенко (позывной "Буча"), который вместе супругой Ириной (позывной "Пума") проходит по делу об убийстве журналистка Павла Шеремета, занимался...
Канал 112 Канал 112  ·  13.12.19, 22:02 Супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислава Грищенко, более известные по позывным "Пума" и "Буча" не стали подозреваемыми по делу Шеремета, потому что сейчас они фигурируют лишь как лица, которые…
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