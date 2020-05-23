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5 канал 5 канал · · Обновлено в 00:11
В МВД подтвердил смерть нардепа Давиденко: детали

В МВД подтвердил смерть нардепа Давиденко: детали (18 новостей)

«Давиденка знайшли в туалеті зі зброєю»

Труп народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка з простреленою головою знайшли у вбиральні в його офісі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні в Києві у власному офісі в туалеті був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови", – написав він.

За даними Геращенка, на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів. Поліцією і прокуратурою перевірятися всі можливі версії трагедії.

Нагадаємо, увечері, 23 травня стало відомо, що в Києві в особистій приймальні знайшли тіло народного депутата Валерія Давиденка. Зазначається, що із великою ймовірністю це було самогубство. Цю версію підтвердило і джерело в правоохоронних органах "Суспільному".

Валерій Давиденко на дострокових парламентських виборах 2014 року пройшов до Ради за одномандатним виборчим округом №208 від ВО "Зас...

Обновлено в 23:59 Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что расследование смерти народного депутата Валерия Давиденко должно быть оперативным и объективным.

Обновлено в 00:11 Сейчас обстоятельства гибели депутата выясняют правоохранительные органы.

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Страна.ua Страна.ua  ·  23.05.20, 20:03 ...
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 20:08 По данным Геращенко, на месте работает следственно оперативная группа полиции.
УНН УНН  ·  23.05.20, 20:11 “Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы”, — написал…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.05.20, 20:21 Антон Геращенко сообщил подробности гибели народного депутата Валерия Давиденко. По данным Геращенко, на месте работает следственно оперативная группа полиции. Труп народного депутата 8 и 9 созывов Валерия…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  23.05.20, 20:55 В офисе народного депутата Валерия Давиденко обнаружен его труп с огнестрельным ранением. В полиции не исключают версию самоубийства.Как рассказали сайту "Сегодня" в Шевченковском управлении полиции Киева,…
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 21:04 Советник главы МВД Шкиряк говорит, что предварительная версия смерти депутата Давыденко - самоубийство.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  23.05.20, 21:17 Предварительная версия смерти народного депутата Алексея Давыденко – самоубийство, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он официально подтвердил факт смерти нардепа от огнестрельного…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.20, 21:21 У поліції Києва заявили, що встановлюють усі обставини загибелі народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли у столиці з вогнепальним пораненням у голову
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.05.20, 21:39 Предварительная версия смерти народного депутата Алексея Давыденко – самоубийство. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook в субботу, 23 мая.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.20, 21:49 Рядом с телом народного депутата Валерия Давыденко найден пистолет, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 21:49 Уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины Валерия Давиденко открыто по статье за умышленное убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Сведения в Единый…
Главред Главред  ·  23.05.20, 22:21 Рядом с телом народного депутата В.Давиденко найден пистолет, сообщается на сайте Офиса генпрокурора. "По предварительным данным, 23 мая 2020 года в 18.29 в одном из офисных помещений Киева уборщица...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 22:29 Тело народного депутата Валерия Давыденко без признаков жизни обнаружила уборщица. Рядом с телом найден пистолет. Внимание! Фото для просмотра лицам старше 18 лет.
Главком Главком  ·  23.05.20, 23:17 Давиденка знайшли в туалеті зі зброєю
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 23:22 Народный депутат из парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 23:59 Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что расследование смерти народного депутата Валерия Давиденко должно быть оперативным и объективным.
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 00:11 Сейчас обстоятельства гибели депутата выясняют правоохранительные органы.
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