В МВД подтвердил смерть нардепа Давиденко: детали (18 новостей) «Давиденка знайшли в туалеті зі зброєю»

Труп народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка з простреленою головою знайшли у вбиральні в його офісі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні в Києві у власному офісі в туалеті був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови", – написав він.

За даними Геращенка, на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів. Поліцією і прокуратурою перевірятися всі можливі версії трагедії.

Нагадаємо, увечері, 23 травня стало відомо, що в Києві в особистій приймальні знайшли тіло народного депутата Валерія Давиденка. Зазначається, що із великою ймовірністю це було самогубство. Цю версію підтвердило і джерело в правоохоронних органах "Суспільному".

Валерій Давиденко на дострокових парламентських виборах 2014 року пройшов до Ради за одномандатним виборчим округом №208 від ВО "Зас...

Обновлено в 23:59 Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что расследование смерти народного депутата Валерия Давиденко должно быть оперативным и объективным.

Обновлено в 00:11 Сейчас обстоятельства гибели депутата выясняют правоохранительные органы.