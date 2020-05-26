В МВД заявили о "молниеносной" реакции на изнасилование полицейскими в Кагарлыке (4 новости) «В Госбюро расследований подтвердили задержание двоих правоохранителей за пытки и изнасилование девушки, которую доставили в отделении полиции для дачи свидетельских…»

В Кагарлыке Киевской области полицейские избили и изнасиловали 26-летнюю женщину. Как сообщали "Вести.ua", оборотни в погонах уже находятся в изоляторе, а участок полиции, в котором произошло ЧП, расформирован.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, подозреваемых в пытках и изнасиловании полицейских задержали менее, чем за час после получения сообщения из больницы. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 26 мая.

"Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной", - заявил чиновник.

Так, сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19:15 личности подозреваемых были установлены, а в 19:40 - насильники были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ДБР.

https://vesti.ua/lite/criminal/pytki-strelba-i-perelomy-podrobnosti-iznasilovaniya-v-politsii-kagarlyka

В понедельник, 25 мая, в 08:00 начальник Нацполиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.

Геращенко заверил, что подозреваемые Николай Кузив и Сергей Сулима понесут справедливое наказание за то, что избили и изнасиловали задержанную женщину в Кагарлыке.

"Вот так будет с каждым, кто надев погоны и получив власть, нарушит Закон, и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях, – Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе", - написал замминистра, подчеркнув, что впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2985864961500331&set=pcb.2985876958165798&type=3&theater

Ранее "Вести.ua" сообщали, что в Киеве полицейские жестоко избили шеф-редактора новостей издания delo.ua Дениса Ялухина. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы, где на Ялухина напали двое сотрудников Управления патрульной полиции Киева Александр Рудый и Максим Небелюк, причинив ему сотрясение мозга. Также мы писали, что на Соломенке в Киеве случайный прохожий избил полицейского.

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