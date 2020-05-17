В МВФ озвучили сроки восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19

В марте 2020 года 170 стран мира показали экономическое падение. Изрядно пострадали даже самые мощные экономики мира. Все из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений.
Мировой кризис из-за коронавируса
По прогнозам Международного валютного фонда, полного восстановления экономики не стоит ожидать ранее 2023 года. Об этом заявила распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".
Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов, – отметила Георгиева.
МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году. Это гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008 – 2009 годов.
Прогноз падения экономики в разных странах мира
Как коронавирус повлиял на мировую экономику
Обновлено в 13:00 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.
Обновлено в 14:30 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.