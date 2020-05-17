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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:30
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В МВФ озвучили сроки восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19

В МВФ озвучили сроки восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 (6 новостей)

«170 стран переживают экономическое падение»

В марте 2020 года 170 стран мира показали экономическое падение. Изрядно пострадали даже самые мощные экономики мира. Все из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений.

Мировой кризис из-за коронавируса

По прогнозам Международного валютного фонда, полного восстановления экономики не стоит ожидать ранее 2023 года. Об этом заявила распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов, – отметила Георгиева.

МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году. Это гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008 – 2009 годов.

Прогноз падения экономики в разных странах мира

  • экономика США упадет на 5,9%;

  • в Германии – на 7,0%;

  • во Франции – на 7,2%;

  • в Италии – на 9,1%;

  • в Испании – на 8,0%;

  • в Японии – на 5,2%;

  • в Великобритании – на 6,5%;

  • в Канаде – на 6,2%.

    • Как коронавирус повлиял на мировую экономику

  • Пандемия коронавирус повлияла на всех, начиная от промышленных гигантов и заканчивая мелкими предприятиями.

  • По предварительным прогнозам, прибыль авиакомпаний из-за связанным с коронавирусом кризисом в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов в сравнении с показателем 2019 года. Чтобы смягчить финансовое влияние пандемии COVID-19 авиакомпании увольняют своих сотрудников и уменьшают зарплаты.

  • Объемы финансовой помощи центральных банков для борьбы с пандемией коронавируса могут повлиять на цену золота. Стоимость драгоценного металла может вырасти до рекордного уровня до октября 2021 года.

  • Фондовые рынки мира продолжает "лихорадить". Основные биржевые показатели то резко опускаются на фоне экономического спада из-за коронавируса и обвала цен на нефть, то, наоборот, – поднимаются после введения государствами антикризисных мер для борьбы с последствиями COVID-19.

    • Обновлено в 13:00 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

    Обновлено в 14:30 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

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    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 11:51 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями. Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе…
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    АТН АТН  ·  17.05.20, 13:00 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.
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    UAinfo UAinfo  ·  17.05.20, 14:30 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.
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