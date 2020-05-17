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В МВФ озвучили сроки восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 (6 новостей) «170 стран переживают экономическое падение»

В марте 2020 года 170 стран мира показали экономическое падение. Изрядно пострадали даже самые мощные экономики мира. Все из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений.

Мировой кризис из-за коронавируса

По прогнозам Международного валютного фонда, полного восстановления экономики не стоит ожидать ранее 2023 года. Об этом заявила распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов, – отметила Георгиева.

МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году. Это гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008 – 2009 годов.

Прогноз падения экономики в разных странах мира

экономика США упадет на 5,9%;

в Германии – на 7,0%;

во Франции – на 7,2%;

в Италии – на 9,1%;

в Испании – на 8,0%;

в Японии – на 5,2%;

в Великобритании – на 6,5%;

в Канаде – на 6,2%.

Как коронавирус повлиял на мировую экономику

Пандемия коронавирус повлияла на всех, начиная от промышленных гигантов и заканчивая мелкими предприятиями.

По предварительным прогнозам, прибыль авиакомпаний из-за связанным с коронавирусом кризисом в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов в сравнении с показателем 2019 года. Чтобы смягчить финансовое влияние пандемии COVID-19 авиакомпании увольняют своих сотрудников и уменьшают зарплаты.

Объемы финансовой помощи центральных банков для борьбы с пандемией коронавируса могут повлиять на цену золота. Стоимость драгоценного металла может вырасти до рекордного уровня до октября 2021 года.

Фондовые рынки мира продолжает "лихорадить". Основные биржевые показатели то резко опускаются на фоне экономического спада из-за коронавируса и обвала цен на нефть, то, наоборот, – поднимаются после введения государствами антикризисных мер для борьбы с последствиями COVID-19.

Обновлено в 13:00 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

Обновлено в 14:30 Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.