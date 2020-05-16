  1. Главная
  2. Новости
  3. В МВФ прогнозируют восстановление мировой экономики не раньше 2023 года
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Международный Валютный Фонд · Последствия · Экономика
В МВФ прогнозируют восстановление мировой экономики не раньше 2023 года

В МВФ прогнозируют восстановление мировой экономики не раньше 2023 года (4 новости)

«По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень через три года»

Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться от последствий пандемии коронавируса.

"Мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. Самый больший шок уже прошел", - сказала директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%. Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемию еще не преодолели.

"Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неопределенность относительно вируса омрачает горизонт прогнозов", - сказала Георгиева.

Несмотря на это, МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.

13 апреля исполнительный комитет фонда принял решение о первой группе стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение следующих шести месяцев.

ФОТО К НОВОСТИ: «В МВФ прогнозируют восстановление мировой экономики не раньше 2023 года»
Фото Глава МВФ рассказала, сколько лет понадобится на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19
Фото В МВФ рассказали, сколько лет понадобится на восстановление мировой экономики
Фото В МВФ спрогнозировали срок восстановления мировой экономики после пандемии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  16.05.20, 20:55 По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень через три года.
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 21:40 ...
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 23:22 По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень через три года.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные…
Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая
&quot;Чилдрен Кинофест&quot; объявил программу

"Чилдрен Кинофест" объявил программу
Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала

Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала
Эстония завершает режим чрезвычайного положения

Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть

Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть
Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м&#039;ясо

Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м'ясо
Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ

Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.