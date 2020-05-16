В МВФ прогнозируют восстановление мировой экономики не раньше 2023 года (4 новости) «По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень через три года»

Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться от последствий пандемии коронавируса.

"Мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. Самый больший шок уже прошел", - сказала директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%. Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемию еще не преодолели.

"Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неопределенность относительно вируса омрачает горизонт прогнозов", - сказала Георгиева.

Несмотря на это, МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.

13 апреля исполнительный комитет фонда принял решение о первой группе стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение следующих шести месяцев.