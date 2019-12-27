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В «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» выплатил долг по Стокгольмскому арбитражу

В «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» выплатил долг по Стокгольмскому арбитражу (7 новостей)

«Ранее росСМИ сообщили, что РФ и Украина окончательно договорились об отказе от взаимных претензий по газу»

"Нафтогаз України" и российский "Газпром" продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества с 1 января 2020 года после завершения действующего контракта на транзит газа, сообщили в украинской компании.Переговоры о транзите газа между "Нафтогазом України" и российским "Газпромом" продолжаются. Об этом "Громадському" сообщили 27 декабря в пресс-службе "Нафтогазу".

"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года", говорится в сообщении.

В то же время, по одному пункту страны уже достигли договоренностей: "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

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Газовые переговоры: в РФ заявляют о подготовке к подписанию документов

В 2018 2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявлял, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак 27 декабря заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял 27 декабря, что для завершения переговоров нужно еще "день-два".

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Фото В «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» выплатил долг по Стокгольмскому арбитражу
Фото В "Нафтогазі" заявили, что переговоры по транзиту газа с "Газпромом" продолжаются
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 18:44 ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.19, 18:54 ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.19, 18:55 ОАО "Газпром" заплатил НАК "Нафтогаз Украины" $ 2,9 млрд присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.19, 19:00 Ранее росСМИ сообщили, что РФ и Украина окончательно договорились об отказе от взаимных претензий по газу.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 19:01 Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил перечисление ПАО "Газпром" $2,918 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.19, 19:08 ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит. Об этом сообщает "Страна". "С целью выполнения договоренностей, достигнутых…
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