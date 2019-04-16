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Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 17:01
· НАТО · Россия · МИД
В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ

В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ (8 новостей)

«Россия до этого заявила о прекращении взаимодействия»

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество.

В альянсе подчеркнули, что в двухвекторной политике НАТО в отношении Москвы ничего не изменилось.НАТО опровергла заявление России о том, что альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество. "Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", - говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля. Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии. "НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - сказал российский дипломат в интервью агентству РИА "Новости". В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась. Позиция НАТО Представитель альянса напомнила, чтона саммите в Брюсселе в июле 2018 года члены НАТО исключили возможность возвращения к "бизнесу как обычно" до тех пор, пока в поведении России не произойдет "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств". "НАТО привержена диалогу с Россией в целях ясного обозначения наших позиций, снижения рисков и усиления прозрачности", - указала Лунгеску, отметив, что альянс продолжает диалог с Россией на различных уровнях. В качестве примеров она привела встречи Совета НАТО-Россия, последняя из которых прошла в январе, а также встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, последняя из которых состоялась в марте 2019 года в Мюнхене. "Заместитель генерального секретаря НАТО продолжает регулярный диалог с российскими дипломатами. Мы также сохраняем военные каналы связи. Председатель военного комитета НАТО и верховный командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе поддерживают прямые контакты с начальником генерального штаба вооруженных сил РФ. К примеру, генерал Скапарротти в декабре встречался с генералом Герасимовым", - напомнила Оана Лунгеску. ______________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 16:47 Накануне в МИД России рассказали о "полном прекращении сотрудничества по гражданской и военной линиях между РФ и НАТО".

Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Обновлено в 17:01 В НАТО опровергли заявление России о том, что Альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество.

ФОТО К НОВОСТИ: «В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ»
Фото В НАТО ответили на заявление РФ о прекращении сотрудничества
Фото В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ
Фото В НАТО ответили на заявление РФ о прекращении сотрудничества
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РБК Украина РБК Украина  ·  16.04.19, 15:45 Североатлантический альянс опроверг заявление России о том, что НАТО и Москва полностью прекратили сотрудничество. Об этом говорится заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник,…
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Газета День Газета День  ·  16.04.19, 16:03 Североатлантический альянс опроверг заявление России о том, что НАТО и Москва полностью прекратили сотрудничество. Об этом говорится заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.04.19, 16:21 Североатлантический альянс опроверг заявление России о том, что НАТО и Москва полностью прекратили сотрудничество.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.04.19, 16:46 Россия до этого заявила о прекращении взаимодействия.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.04.19, 16:47 Накануне в МИД России рассказали о "полном прекращении сотрудничества по гражданской и военной линиях между РФ и НАТО".
Украинская правда Украинская правда  ·  16.04.19, 17:01 В НАТО опровергли заявление России о том, что Альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество.
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