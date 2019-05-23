В НАТО предостерегают РФ от совершения кибератак на выборах в Евросоюзе

На совершение кибератак альянс будет реагировать всеми имеющимися в распоряжении методами, заявил генсек НАТО Столтенберг в день начала выборов в Европарламент.Североатлантический альянс будет реагировать на возможныекибератакивсеми имеющимися в распоряжении средствами, и не только виртуальными, предупредил его глава Йенс Столтенберг на фоне начавшегося голосования на выборах в Европарламент.

"Потенциальные агрессоры должны знать, что когда на нас нападают в киберпространстве, мы не ограничимся реакцией в киберпространстве Мы можем и будем использовать до конца все имеющиеся в нашем распоряжении возможности", - заявил он в четверг, 23 мая, в Лондоне, обращаясь, в числе прочих, к России. Хант сообщил о злонамеренных действиях РФ в отношении 16 членов НАТО Выступавший вместе со Столтенбергом глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь указал, что Британский национальный центр по вопросам кибербезопасности (NCSC) сообщил детали злонамеренных действий РФ в отношении 16 из 29 членов НАТО на протяжении последних 18 месяцев. "Последние данные свидетельствуют о том, что наши противники рассматривают демократические выборы как ключевую уязвимость открытого общества", - отметил он. Хант также указал, что в эпоху интернета "авторитарные государства обладают способностями подрывать свободные общества, которым могли бы позавидовать диктаторы прежних времен". Какие именно шаги может предпринять НАТО в ответ на кибератаки со стороны третьих стран, Столтенберг и Хант не сообщили. Среди возможных вариантов реакции Запада они назвали новые санкции ЕС. 23 мая открылись избирательные участки на выборах в Европарламент в Нидерландах и Великобритании. Граждане большинства других стран ЕС проголосуют в воскресенье, 26 мая. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.