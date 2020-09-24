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В НБУ назвали сроки получения транша МВФ

В НБУ назвали сроки получения транша МВФ (3 новости)

«Возможность получить от МВФ до конца текущего года два транша по программе stand by уже утрачена, но надо стараться, чтобы…»

Украина сможет до конца 2020 года получить только один транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By. Кредитные средства могут быть выделены в ноябре. Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина». То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать - это до конца года получить транш МВФ… Скорее всего, как и в 2018 году, будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", - сообщил он. Сологуб также сообщил, что Нацбанк предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/доллар. Замглавы НБУ добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с фондом, и вызывает сомнения возможность его финансирования. Он также напомнил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ. По его слов...

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РБК Украина РБК Украина  ·  24.09.20, 12:56 Украина сможет до конца 2020 года получить только один транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By. Кредитные средства могут быть выделены в ноябре.Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.09.20, 13:16 Возможность получить от МВФ до конца текущего года два транша по программе stand by уже утрачена, но надо стараться, чтобы получить один
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