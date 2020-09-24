В НБУ назвали сроки получения транша МВФ

Украина сможет до конца 2020 года получить только один транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By. Кредитные средства могут быть выделены в ноябре. Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина». То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать - это до конца года получить транш МВФ… Скорее всего, как и в 2018 году, будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", - сообщил он. Сологуб также сообщил, что Нацбанк предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/доллар. Замглавы НБУ добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с фондом, и вызывает сомнения возможность его финансирования. Он также напомнил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ. По его слов...