  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 13:52
· Город · Отопление
В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление

В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление (6 новостей)

«Сумма за отопление в Кропивницком уже уменьшена на 28,7%»

Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на отопление, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.Несколько украинских городов пересматривают тарифы на тепло. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook 27 декабря.

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", написал он.

24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта
Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта

"Мы не можем на это не реагировать... Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф", сказал Гончарук.

Обновлено в 12:56 "Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", написал он.

Обновлено в 13:52

ФОТО К НОВОСТИ: «В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление»
Фото В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление
Фото -30%: несколько городов уже начали пересмотр цен на отопление
Фото Украинцам начали уменьшать суммы в платежках за отопление
Фото Несколько городов пересмотрели тарифы на отопление – Гончарук
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  27.12.19, 10:57 Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.Как напомнил…
Главком Главком  ·  27.12.19, 11:20 Сумма за отопление в Кропивницком уже уменьшена на 28,7%
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.19, 11:55 Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, просматривают тарифы на тепло. Так они выполняют решение правительства об уменьшении сумм в платежках на отопление до…
UBR.ua UBR.ua  ·  27.12.19, 12:38 Местные власти начали пересчитывать тарифы за отопление для населения после решения Кабинета министров пересмотреть и уменьшить суммы в квитанциях до 30%. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Алексей…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  27.12.19, 13:52 Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам,…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Газета &quot;Зеркало недели&quot; выпустила последний номер

Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер
Суд арестовал имущество &quot;короля контрабанды&quot; Альперина, - источник

Суд арестовал имущество "короля контрабанды" Альперина, - источник
Убийство Шеремета: суд не рассмотрел апелляцию на арест Антоненко

Убийство Шеремета: суд не рассмотрел апелляцию на арест Антоненко
В январе начнется обсуждение конкретных пунктов стратегии реинтеграции оккупированных территорий - замглавы комитета Рады по реинтеграции

В январе начнется обсуждение конкретных пунктов стратегии реинтеграции оккупированных территорий…
Зеленский отменил выговор двум замам Богдана

Зеленский отменил выговор двум замам Богдана
Нетаньяху победил на праймериз в партии &quot;Ликуд&quot;

Нетаньяху победил на праймериз в партии "Ликуд"
Ливия официально попросила у Турции военной защиты от повстанцев

Ливия официально попросила у Турции военной защиты от повстанцев
Гончарук поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС

Гончарук поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как жила элита майя: находка поразила археологов

Как жила элита майя: находка поразила археологов
&quot;Зря хохлы Путина драконят&quot;: в России истерика из-за слов мэра Херсона о болотах

"Зря хохлы Путина драконят": в России истерика из-за слов мэра…
Первый внедорожник Ferrari, о котором никто не знал

Первый внедорожник Ferrari, о котором никто не знал
ВИДЕО. Роналду учит Джоковича прыгать

ВИДЕО. Роналду учит Джоковича прыгать
Какие матчи смотреть за новогодним столом

Какие матчи смотреть за новогодним столом
Мариуполь работает над подписанием форварда

Мариуполь работает над подписанием форварда
Volkswagen запатентовал названия для новых кроссоверов

Volkswagen запатентовал названия для новых кроссоверов
Бюджетный аналог внедорожника Mercedes GL появился у дилеров марки

Бюджетный аналог внедорожника Mercedes GL появился у дилеров марки
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.