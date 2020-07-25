Ночью в Николаеве несколько подростков тушили Вечный огонь, сопровождая свои действия смехом и ругательствами. Видео было опубликовано на странице «Х….. Николаев» в социальной сети Instagram. На ролике двое подростков снимали на видео, как они тушили Вечный огонь на мемориале памяти, возле памятника Героям-ольшанцам. Если верить ролику, то первый раз потушить огонь у парней получилось случайно и они отправились его поджигать заново. Зажечь огонь у них получилось и тогда уже ради забавы они потушили Вечный огонь снова и вновь зажгли, а после снова потушили. В моменты, когда у них получалось потушить огонь они смеялись и употребляли нецензурные слова. Ранее вандалы забросали мусором Вечный огонь в Киеве....

Обновлено в 22:14 Парни плевали в памятник

Обновлено в 22:46 Вскоре после публикации ролика полицейские установили личности всех участников позорного события. Ими оказались местные жители 14, 15 и 17 лет. Об этом 25 июля передали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.