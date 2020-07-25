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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 22:46
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В Николаеве поймали троих подростков, которые надругались над Вечным огнем

В Николаеве поймали троих подростков, которые надругались над Вечным огнем (6 новостей и 1 видео)

«Инцидент произошел в сквере имени 68-ми десантников»

Ночью в Николаеве несколько подростков тушили Вечный огонь, сопровождая свои действия смехом и ругательствами. Видео было опубликовано на странице «Х….. Николаев» в социальной сети Instagram. На ролике двое подростков снимали на видео, как они тушили Вечный огонь на мемориале памяти, возле памятника Героям-ольшанцам. Если верить ролику, то первый раз потушить огонь у парней получилось случайно и они отправились его поджигать заново. Зажечь огонь у них получилось и тогда уже ради забавы они потушили Вечный огонь снова и вновь зажгли, а после снова потушили. В моменты, когда у них получалось потушить огонь они смеялись и употребляли нецензурные слова. Ранее вандалы забросали мусором Вечный огонь в Киеве....

Обновлено в 22:14 Парни плевали в памятник

Обновлено в 22:46 Вскоре после публикации ролика полицейские установили личности всех участников позорного события. Ими оказались местные жители 14, 15 и 17 лет. Об этом 25 июля передали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Николаеве поймали троих подростков, которые надругались над Вечным огнем»
Фото В Николаеве подростки со смехом и матами тушили Вечный огонь
Фото В Николаеве подростки с матами потушили вечный огонь: их поймали и заставили извиниться. Видео
Фото В Николаеве подростки задули Вечный огонь ради популярности в сети (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.07.20, 17:52 Инцидент произошел в сквере имени 68-ми десантников.
Апостроф Апостроф  ·  25.07.20, 19:56 25 июля, сегодня, в Николаеве трое подростков пытались погасить Вечный огонь.
Факты Факты  ·  25.07.20, 20:25 В полиции заставили хулиганов извиниться за свое поведение
Обозреватель Обозреватель  ·  25.07.20, 22:14 Парни плевали в памятник
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  25.07.20, 22:46 В Николаеве подростки решили погасить Вечный огонь в сквере имени 68-ми десантников в центре города, а свои действия снимали на видео. Ролик после этого хулиганы выложили в сети, чтобы стать знаменитыми.Кадры…
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