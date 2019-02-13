В Николаеве пьяный наркоман пытался взорвать многоэтажку: фото опасного ЧП (5 новостей) «В среду, 13 февраля, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что взорвет многоэтажный жилой дом в Николаеве»

Полицейские Николаева в среду, 13 февраля, задержали местного жителя, который пытался взорвать многоэтажный жилой дом по улице Новобугской, 93, в котором проживал, сообщают Новости N.

Злоумышленник сам позвонил правоохранителям и рассказал, что намерен газом подорвать дом и уже перерезал трубу газопровода.

На место выехали спасатели, взрывотехники, правоохранители, аварийная бригада Николаевгаза и "скорая".

Из двух подъездов дома были эвакуированы все жители.

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Прибывшие правоохранители отправились сразу к заявителю. Из квартиры уже чувствовался запах газа. Сначала мужчина не пускал полицейских в квартиру, а после открыл двери и дал себя задержать. Как оказалось, внутри действительно была повреждена газовая труба.

Предварительно, мужчина находится в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Соседи сообщили журналистам, что задержанному около 40 лет, он проживает с сожительницей, его считают наркоманом.

На вопрос задержанному, зачем он повредил трубу и пытался подорвать дом, он ответил "Не знаю. Надо было с крыши пойти броситься".

На месте происшествия работала аварийная бригада Николаевгаза.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве наркоман пытался подорвать многоэтажку

А 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.

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Обновлено в 21:10 Мужчина сам позвонил в полицию и заявил, что взорвет дом по адресу улица Новобугского, 93 с помощью газа. Мужчина угрожал, что уже перерезал газовую трубу. Об этом сообщает издание "Новости-N".

Обновлено в 21:21 Полицейские Николаева в среду, 13 февраля, задержали местного жителя, который пытался взорвать многоэтажный жилой дом по улице Новобугской, 93, в котором проживал. Об этом сообщают Новости N. Злоумышленник сам позвонил правоохранителям и рассказал, что намерен газом подорвать дом и уже перерезал тр