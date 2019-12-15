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Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:51
· Полиция · Область · Кафе · Алкоголь
В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще трое в больнице

В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще трое в больнице (8 новостей)

«Предварительно установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе»

Полиция Николаевской области квалифицировала смерть двух дальнобойщиков в Николаеве по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое были госпитализированы, сообщила 14 декабря пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщение о смерти 54-летнего дальнобойщика поступило правоохранителям вечером 14 декабря от врачей. Полицейские осмотрели его автомобиль и обнаружили тело 38-летнего напарника.

"Также "скорая" забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей", сказано в сообщении.

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Свидетели рассказали, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители направят на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Обновлено в 12:17 Предварительно установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе.

Обновлено в 15:51 В Николаеве накануне, 14 декабря, около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе уме

ФОТО К НОВОСТИ: «В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще трое в больнице»
Фото В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще 3 госпитализировали
Фото В Николаеве умерли двое дальнобойщиков, они употребляли алкоголь в придорожном кафе – полиция
Фото В Николаеве возле кафе нашли двух мертвых дальнобойщиков, еще трое госпитализированы
Фото В Николаеве возле кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое в больнице
Фото В Николаеве возле придорожного кафе умерли два дальнобойщика, еще трое попали в больницу
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Униан Униан  ·  15.12.19, 12:17 Предварительно установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе.
АТН АТН  ·  15.12.19, 15:51 В Николаеве накануне, 14 декабря, около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе уме
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