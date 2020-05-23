В Николаеве возле школы нашли девочку в алкогольной коме

В Николаеве в субботу, 23 мая, на территории школы обнаружили 15-летнюю девочку в состоянии алкогольной комы. Как рассказали в местной полиции, им поступило сообщение о том, что на территории школы №10, расположенной на ул. Южной, подростки распивают алкогольные напитки.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили девочку примерно 15 лет, лежащую на земле без сознания. Рядом с ней никого не было. На место была вызвана бригада скорой помощи.

Осмотрев подростка, врач сделал вывод, что девочка, скорее всего, находится в состоянии алкогольной комы. Пациентку экстренно доставили в Николаевскую областную детскую больницу на ул. Николаевкой. В больнице ранее поставленный диагноз о коме подтвердился. В настоящее время больная получает квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщили местные СМИ, увидев патрульный автомобиль, другие подростки разбежались.

Кстати, употребление алкоголя не защищает от заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения. Эксперты в области здравоохранения также указали, что нахождение на солнце или при температуре выше 25 градусов по Цельсию тоже не помогает предотвратить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

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