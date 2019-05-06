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В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов

В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов (4 новости)

«В Николаевской области город Первомайск остался без воды из-за долгов»

В Николаевской области город Первомайск остался без воды из-за долгов: население задолжало водоканалу 7 млн грн, а водоканал в свою очередь имеет долг за электроэнергию. Об этом говорится на официальном сайте Первомайского городского совета.

"Задолженность населения на 1 мая составляет более 7 млн грн. В свою очередь, КП "Первомайский городской водоканал" из-за недостатка средств, имеет задолженность перед снабжающими организациями за потребленную электроэнергию. В связи с вышеизложенным сегодня горводоканал отключен от электроснабжения. Город остался без воды", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что в настоящее время с целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.

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В то же время горсовет просит жителей города погасить долги за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению.

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УНН УНН  ·  06.05.19, 21:02 Город Первомайск, что в Николаевской области, остался без воды из-за долгов. Потребители задолжали водоканалу за услуги, а тот, в свою очередь, не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию, передает…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 21:34 В Николаевской области город Первомайск остался без воды из-за долгов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета города.Сообщается, что задолженность потребителей за услуги…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 21:58 В Николаевской области город Первомайск остался без воды из-за долгов.
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