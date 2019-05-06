В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов (4 новости) «В Николаевской области город Первомайск остался без воды из-за долгов»

В Николаевской области город Первомайск остался без воды из-за долгов: население задолжало водоканалу 7 млн грн, а водоканал в свою очередь имеет долг за электроэнергию. Об этом говорится на официальном сайте Первомайского городского совета.

"Задолженность населения на 1 мая составляет более 7 млн грн. В свою очередь, КП "Первомайский городской водоканал" из-за недостатка средств, имеет задолженность перед снабжающими организациями за потребленную электроэнергию. В связи с вышеизложенным сегодня горводоканал отключен от электроснабжения. Город остался без воды", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что в настоящее время с целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.

Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды

В то же время горсовет просит жителей города погасить долги за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению.