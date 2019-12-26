В новогоднюю ночь киевский наземный транспорт будет работать до 5 утра (6 новостей) «Не все маршруты будут курсировать дольше»

В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года в Киеве продлят время работы наземного общественного транспорта. Двигаться он будет до 5 утра. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Время работы продлят для троллейбусов №3, №5, №8, №12, №14, №16, №18, №24, №26, №30, №32, №37, №38, №41, №50.

На период проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях в маршруты некоторых троллейбусов будут внесены изменения.

Также дольше будут курсировать автобусы №17, №20, №21, №23, №33, №33Т, №37, №45, №46, №48, №51, №53, №55, №69, №72, №99, №101, №102, №104, №114.

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До 05:00 1 января будет продлена работа автобусов №166, №208, №155, №181, №220, №234, №500, №502, №516, №550, №586.

Дольше будут двигаться трамваи по маршрутам №1, №3, №8, №12, №14, №28.

Отмечается, что в новогоднюю ночь фуникулер будет работать круглосуточно, а метрополитен продлит свою работу на 3 часа, то есть в среднем будет работать до 03:00 1 января.

Обновлено в 14:32 "Метро будет работать на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и платформе", -…

Обновлено в 16:36 Пассажирам посоветовали добавить по три часа к обычному расписанию каждой станции.