В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьер-министра

Премьер-министр Новой Зеландии утром 25 мая вышла в прямой эфир с видео обращением. В этот момент страну всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 5,8 балла.
Трясло во время выступления премьера
Землетрясение произошло в момент, когда премьер Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире по национальному телевидению, пишет Time.
Сильное землетрясение 25 мая всколыхнуло значительную часть Новой Зеландии. В это время Ардерн участвовала в одном из регулярных выступлений в парламенте. На видео заметно, как движется изображение.
У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет, – пошутила премьер.
Землетрясение в Новой Зеландии произошло во время выступления премьера: видео
Что известно о землетрясении