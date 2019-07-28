В Нью-Йорке произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие (7 новостей) «Стрельба произошла на уличном празднике в Бруклине»

Полиция Нью-Йорка нашла оружие, из которого, предположительно, был открыт огонь на детской площадке вечеринки в Бруклине.Вечером 27 июля на большой вечеринке в Бруклине (американский город Нью-Йорк) произошла стрельба, жертвой которой стал как минимум один человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщил New York Post.

Инцидент произошел на детской площадке вечеринки, которая второй день проходила в городском парке и была организована местными политиками.

Один человек был убит на месте. Около 10 человек получили ранения, как минимум один из них ребенок.

На месте события работала полиция. Издание сообщает, что правоохранители нашли одну единицу оружия на детской площадке.

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Кто открыл огонь и был ли этот человек задержан не сообщается.

Обновлено в 11:25 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Daily News.

Обновлено в 11:28 Стрельба произошла на уличном празднике в Бруклине.