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Гордон Гордон · · Обновлено в 11:28
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В Нью-Йорке произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

В Нью-Йорке произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие (7 новостей)

«Стрельба произошла на уличном празднике в Бруклине»

Полиция Нью-Йорка нашла оружие, из которого, предположительно, был открыт огонь на детской площадке вечеринки в Бруклине.Вечером 27 июля на большой вечеринке в Бруклине (американский город Нью-Йорк) произошла стрельба, жертвой которой стал как минимум один человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщил New York Post.

Инцидент произошел на детской площадке вечеринки, которая второй день проходила в городском парке и была организована местными политиками.

Один человек был убит на месте. Около 10 человек получили ранения, как минимум один из них ребенок.

На месте события работала полиция. Издание сообщает, что правоохранители нашли одну единицу оружия на детской площадке.

В кафе Одессы ночью произошла стрельба
В кафе Одессы ночью произошла стрельба

Кто открыл огонь и был ли этот человек задержан не сообщается.

Обновлено в 11:25 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Daily News.

Обновлено в 11:28 Стрельба произошла на уличном празднике в Бруклине.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Нью-Йорке произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие»
Фото Стрельба в Нью-Йорке: один погибший, 11 пострадавших
Фото На вечеринке в Нью-Йорке произошла стрельба, есть погибший и раненые
Фото В Нью-Йорке произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие
Фото В результате стрельбы в Нью-Йорке 1 человек погиб, 10 - пострадали
Фото Стрельба в Нью-Йорке, один человек погиб и 11 пострадали
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УНН УНН  ·  28.07.19, 08:23 Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в районе Бруклина в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.Как отмечает газета, стрельба…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.07.19, 08:43 Один человек погиб, еще 11 пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. Как отмечает газета, стрельба произошла…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.07.19, 09:46 В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба в Нью-Йорке, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Daily News.Как сообщается,…
MIGnews MIGnews  ·  28.07.19, 09:57 В воскресенье ночтю, 28 июля, в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба в Нью-Йорке, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  28.07.19, 11:25 В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба в Нью-Йорке, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Daily News. Как сообщается,…
Униан Униан  ·  28.07.19, 11:28 Стрельба произошла на уличном празднике в Бруклине.
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