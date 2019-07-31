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В обновленный Нацсовет по антикорполитике попали Данилюк и Верланов

В обновленный Нацсовет по антикорполитике попали Данилюк и Верланов (5 новостей)

«Владимир Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике»

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении секретаря СНБО Александра Данилюка и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Указ размещен на официальном сайте президента.

Александр Данилюк - секретарь СНБО. Во время президентства Петра Порошенко был представителем президента Украины в Кабинете министров, заместителем главы Администрации президента, затем - министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана до увольнения в июне 2016 года.

Сергей Верланов - глава Государственной налоговой службы, занял должность по итогам конкурса. В июле 2018 был назначен на должность заместителя министра финансов Украины.

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Ранее сообщалось, что Зеленский назначил внештатным советником Михаила Радуцкого.

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Телеграф Телеграф  ·  31.07.19, 14:40 Владимир Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике.
УНН УНН  ·  31.07.19, 14:51 Президент Украины Владимир Зеленский изменил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующий Указ главы государства."...…
РБК Украина РБК Украина  ·  31.07.19, 15:32 Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. Таким образом,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 16:03 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики секретаря СНБО Александра Данилюка и председателя ГНС Сергея Верланова.
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