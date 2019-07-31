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В обновленный Нацсовет по антикорполитике попали Данилюк и Верланов (5 новостей) «Владимир Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике»

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении секретаря СНБО Александра Данилюка и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Указ размещен на официальном сайте президента.

Александр Данилюк - секретарь СНБО. Во время президентства Петра Порошенко был представителем президента Украины в Кабинете министров, заместителем главы Администрации президента, затем - министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана до увольнения в июне 2016 года.

Сергей Верланов - глава Государственной налоговой службы, занял должность по итогам конкурса. В июле 2018 был назначен на должность заместителя министра финансов Украины.

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