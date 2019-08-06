В обращении появилась памятная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" (5 новостей) «Монета изготовлена из серебра 925 пробы и посвящена утверждению на киевском престоле великого князя Ярослава Мудрого»

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную серебряную монету номиналом 20 гривен.Название монеты «1000 лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого», она продолжает серию монет «Княжа Украина».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.Как говорится в сообщении, монета изготовлена из серебра 925 пробы, вес драгоценного металла в сплаве – 62,2 грамма, диаметр – 50 миллиметров. На монете есть частичная позолота, с содержанием золота не менее 0,008 грамм.Стоимость монеты с футляром – 2 118 гривен, тираж – 2 500 штук.