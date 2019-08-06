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В обращении появилась памятная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого"

В обращении появилась памятная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" (5 новостей)

«Монета изготовлена из серебра 925 пробы и посвящена утверждению на киевском престоле великого князя Ярослава Мудрого»

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную серебряную монету номиналом 20 гривен.Название монеты «1000 лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого», она продолжает серию монет «Княжа Украина».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.Как говорится в сообщении, монета изготовлена из серебра 925 пробы, вес драгоценного металла в сплаве – 62,2 грамма, диаметр – 50 миллиметров. На монете есть частичная позолота, с содержанием золота не менее 0,008 грамм.Стоимость монеты с футляром – 2 118 гривен, тираж – 2 500 штук.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.19, 12:36 Национальный банк, который в январе обновил правила продажи монет, представил новую памятную монету "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" номиналом в 20 гривен. Об этом говорится…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.08.19, 15:07 Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого" вводиться в обіг із 6 серпня номіналом 20 гривень та тиражем 2500 штук
iPress iPress  ·  06.08.19, 15:18 Сьогодні, 6 серпня, Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 20 гривень, присвячену тисячоліттю з початку правління київського князя Ярослава Мудрого.
Униан Униан  ·  06.08.19, 17:23 Монета изготовлена из серебра 925 пробы и посвящена утверждению на киевском престоле великого князя Ярослава Мудрого.
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