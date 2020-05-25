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В общежитии в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса

В общежитии в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса (5 новостей)

«Пока что болезнь подтверждена у одного человека»

В городе Переяслав Киевской области зафиксировали очередную вспышку коронавируса. Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Укринформ. «Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые и показали наличие коронавирусной инфекции», — рассказал Володин. Он подчеркнул, что сейчас описан круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. «По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить жесткие меры по изоляции этого общежития», — сообщил он. Кроме того, он&...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 08:47 Пока что болезнь подтверждена у одного человека
УНН УНН  ·  25.05.20, 10:35 "Получили положительную новость. Об эпидемическом состоянии в общежитии городе Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. На сегодня, согласно повторных анализов, в этом общежитии людей…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 11:38 В общежитии в Переяславе Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса.
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