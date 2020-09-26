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В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе с начала перемирия

В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе с начала перемирия (3 новости)

«С начала года в регионе погибли десять гражданских лиц, еще 60 получили ранения»

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе 27 июля не зафиксировала ни одного погибшего среди гражданского населения. Еще пять местных жителей получили ранения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что люди пострадали в результате срабатывания взрывоопасных предметов. В то же время, восьмую неделю подряд СММ не получала сообщений о жертвах среди гражданского населения или повреждения гражданских объектов в результате обстрелов из легкого или тяжелого вооружения.

"Миссия подтвердила сообщение о шести жертвах среди гражданского населения (в том числе одном погибшем) вследствии срабатывания взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 70 человек: 10 погибших и 60 раненых.

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Факты Факты  ·  26.09.20, 04:30 С начала года в регионе погибли десять гражданских лиц, еще 60 получили ранения
Главком Главком  ·  26.09.20, 04:58 Загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 70 осіб: 10 загиблих і 60 поранених
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