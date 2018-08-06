В ОБСЕ призвали Совет продлить действие закона о "особый статус Донбасса" (5 новостей) «Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик направил письмо руководству Верховной Рады с призывом продлить действие закона об особом…»

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик направил письмо руководству Верховной Рады с призывом продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областейВ ОБСЕ напомнили, что осенью этого года истекает срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". В организации призвали Верховную Раду Украины продлить срок действия закона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что с соответствующим письмом к парламенту обратился специальный представитель главы ОБСЕ, представитель в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

По словам Геращенко, пролонгация закона значительно усилила переговорные позиции украинской власти и дипломатов, и помогла продлению санкций против РФ в январе и июле 2018.

Она отметила, что поддерживают продление закона не только в ОБСЕ, но и в странах Евросоюза и в США. Россия же, напротив, рассчитывает на то, что украинский парламент откажется это сделать.

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"Какой сценарий Кремля сейчас? Первое: на оккупированных территориях, по кремлевскому плану, как в ноябре 14-го, готовятся к "выборам". Кремль ожидает (небезосновательно), что Верховная Рада в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украину обвинят в срыве политического блока, и друзья Кремля в Евросоюзе мечтающие об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А боевики еще и проведут "выборы", в которых Кремль также обвинит Киев", написала Геращенко.

Она отметила, что осенью будет инициировать дискуссию о вопросе продления закона.

"Всем очевидно, что пролонгация этого закона чистая формальность, он не вступит в действие, поскольку РФ не собирается уходить из Донбасса. Но мы должны усилить аргументы наших дипломатов", подчеркнула первый вице-спикер.

"В письме Мартин Сайдик также отмечает, что пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта. И также дало бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий", добавила Геращенко.

Закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым продлевается на год действие закона об особом статусе Донбасса "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вступил в силу 10 октября 2017 года.

Им продлевается действие закона об особом порядке до 10 октября 2018 года. Данный документ действует с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья, которая предусматривает введение на три года особого порядка в отдельных районах Донбасса, список которых определяется решением Верховной Рады.

Остальные статьи закона не вступили в силу: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного с

Обновлено в 17:51 Она подчеркнула, что с соответствующим письмом к парламенту обратился специальный представитель главы ОБСЕ, представитель в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Обновлено в 18:20 "В своем обращении этот уважаемый дипломат справедливо отмечает, что Верховная Рада Украины продемонстрировала основательную законотворческую работу, которая была проведена в рамках Минских соглашений с сентября 2014 года и февраля 2015 года. За последние годы был принят ряд важных законов, которые способствовали закладке фундамента текущего процесса политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - сообщила Геращенко.