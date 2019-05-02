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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:18
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В Одессе на бронекатере погиб 23-летний матрос

В Одессе на бронекатере погиб 23-летний матрос (10 новостей)

«Трагический случай произошел утром 2 мая»

23-летний военный матрос выстрелил себе в голову из табельного оружия на борту катера "Вышгород" в Одессе во время своего дежурства утром 2 мая.

Инцидент случился на бронированном артиллерийском катере в Практической гавани Одесского порта, передает сайт "Украинская Служба Информации".

Погибшему было 23 года, он проходил морскую службу в рядах Вооруженных сил Украины, военно-морского флота. Сейчас ведется следствие, которое должно установить, было ли это самоубийство, или на трагический случай повлияли другие обстоятельства.

"К сожалению, у нас есть такой случай. Но это (самоубийство, – 24 канал) не является окончательной причиной. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить причину и то, было ли это действительно самоубийство", – рассказали в пресс-службе ВМС.

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Что толкает людей на суицид?

• Около 2/3 людей, совершивших самоубийство, находились в депрессии.

• Другие психические заболевания, которые также побуждают людей покончить с жизнью. Например, шизофрения или биполярное расстройство, расстройства пищевого поведения, включая анорексию и булимию.

• Примерно 25-40% из тех, кто наложил на себя руки, имели контакты с психиатрическими службами в прошлом году (шизофрения, биполярное расстройство и другие тяжелые психические расстройства).

• Наркотики и алкоголь тоже могут влиять на человека, у которого есть суицидальные наклонности, делая его более импульсивным и способным идти на поводу у своих желаний.

• Тяжелые неизлечимые болезни, хронические боли; травматический стресс (изнасилование, физическое насилие, военная травма); чувство одиночества; отсутствие страха перед болью и смертью.

Обновлено в 17:14 В полицию поступило сообщение о самоубийстве, сказал он.

Обновлено в 19:18 Сообщается, что трагический случай произошел утром 2 мая на борту катера, который находился в Практической военной гавани в Одессе.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе на бронекатере погиб 23-летний матрос»
Фото В Одессе на бронекатере погиб матрос
Фото В Одессе погиб матрос ВМСУ
Фото В Одессе погиб матрос ВМС
Фото В Одессе на бронекатере "Вышгород" погиб 23-летний матрос
Фото На бронекатере в Одессе погиб матрос
Фото В Одессе погиб матрос ВМСУ
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РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 15:45 В Военно-морских силах (ВМС) Украины сообщили, что сегодня на борту малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" погиб 23-летний матрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.Сообщается,…
ТСН ТСН  ·  02.05.19, 16:07 Трагический случай произошел утром 2 мая.
Канал 112 Канал 112  ·  02.05.19, 16:13 В Одессе на борту малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" погиб 23-летний матрос. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины. Как сообщается, инцидент произошел…
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