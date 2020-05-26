В Одессе на пляже возникли столкновения с полицией

В Одессе на пляже 16 станции Большого Фонтана сегодня произошли массовые беспорядки. Видео инцидента опубликовало издание Думская в Facebook.
Сообщается, что арендатор территории установил на пляже сооружение со сваями. По его словам, на место происшествия пришли несогласные со строительством активисты и представители Национального корпуса.
Издание отмечает, что сильных столкновений не было, но полиция пыталась задержать одну из активисток.
Ранее сообщалось, что на стройке в Киеве массовая драка закончилась стрельбой. Также Корреспондент писал, что в Киеве чиновники наладили "бизнес" на выдаче строительных лицензий.
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