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В Одессе на Торговой обвалилась часть здания, под завалами могут быть люди,- ФОТО, СТРИМ

В Одессе на Торговой обвалилась часть здания, под завалами могут быть люди,- ФОТО, СТРИМ (26 новостей и 2 видео)

«Стена упала от первого до пятого этажей»

В Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – сказано в сообщении. К ликвидации последствий разрушения дома привлечено 76 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС привлечено 42 чел. личного состава и 10 единиц техники. "Думская" сообщает, что здание – памятка архитектуры 1890 года постройки. "В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", – сообщили изданию в в муниципальном департаменте городского хозяйства. Дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией "Некст Джен девелопмент". Она нам...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе на Торговой обвалилась часть здания, под завалами могут быть люди,- ФОТО, СТРИМ»
Фото В Одессе рухнули пять этажей жилого дома - под завалами ищут людей
Фото Возле снесенной бани на Торговой рухнула часть старинного жилого дома: под завалами могут быть люди
Фото В Одессе на Торговой обвалилась часть здания, под завалами могут быть люди,- ФОТО, СТРИМ
Фото В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС
Фото В Одессе обрушился 5-этажный жилой дом: спасатели разбирают завалы. Фото и видео
Фото В Одессе обрушилась часть жилого дома
Фото В Одессе обрушилась стена жилого дома
Фото В Одессе рухнула стена старинного жилого дома
Фото В Одессе рухнул дом: под завалами могут быть люди
Фото В Одессе обрушилась часть жилого дома
Фото У центрі Одеси рухнула частина старовинного будинку: під завалами можуть бути люди (фото, відео)
Фото В Одессе обвалилась 5-ти этажка: под завалами ищут людей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 17:36 Стена упала от первого до пятого этажей.
048.ua 048.ua  ·  18.05.20, 17:50 Сегодня днем обрушилась часть дома старой постройки
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 17:50 В Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Обрушение произошло около 16:25, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 17:54 В понедельник, 18 мая, на улице Торговой рухнула часть жилого дома №20. На месте работают спасатели.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.Как отмечается, улица в районе обрушения перекрыта,…
УНН УНН  ·  18.05.20, 17:54 В понедельник на улице Торговая в историческом центре Одессы произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram-канале."18 мая в 16 час.…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 17:56 В Одессе обрушилась стена 4-этажного дома с мансардой на 30 квартир по улице Торговой, 20, жителей эвакуировали.
Гордон Гордон  ·  18.05.20, 17:56 В одесском доме, где частично упала стена, прописан 41 человек, сообщили изданию "Думская" в муниципальном департаменте городского хозяйства.18 мая в Одессе по ул. Торговая, 20 произошло частичное…
Главред Главред  ·  18.05.20, 18:03 В Одессе 18 мая внезапно обрушилась часть старинного жилого дома по улице Торговой, 22. Это строение было возведено в 1890 году и признано архитектурным наследием. Как сообщает Думаская, у результате...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 18:12 В Одессе в понедельник, 18 мая, рухнула часть старинного жилого дома: под завалами могут быть люди, сообщает Думская. Отмечается, что обвал произошел возле снесенной бани на Торговой улице. Обрушилась…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.05.20, 18:13 После обрушения 8 мая, сегодня, 18 мая, в 16:25 в Приморском районе Одессы частично обрушилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что инцидент…
Главком Главком  ·  18.05.20, 18:15 Зруйновано три квартири, рятувальники шукають людей під завалами
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.05.20, 18:18 В понедельник, 18 мая, на улице Торговой, 20 обрушилась часть жилого дома с мансардой на 30 квартир. На месте работают спасатели. Обвал произошел с первого по пятый этажи, сообщает пресс служба ДСНС.…
Страна.ua Страна.ua  ·  18.05.20, 18:23 ...
MIGnews MIGnews  ·  18.05.20, 18:26 Чрезвычайное происшествие произошло возле снесенной бани на Торговой улице.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.05.20, 18:26 Специалисты разбирают завалы и конструкции.
Униан Униан  ·  18.05.20, 18:27 Жильцы дома были срочно эвакуированы. Сейчас спасатели разбирают завалы.
ForUm ForUm  ·  18.05.20, 18:51 18 мая в Одессе по ул. Торговой, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  18.05.20, 18:53 В Одессе обрушилась стена 4-этажного дома с мансардой на 30 квартир по улице Торговой, 20, жителей эвакуировали. Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области. "Жители…
Газета День Газета День  ·  18.05.20, 19:09 В понедельник, 18 мая, в Одессе в Приморском районе произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщается на официальном сайте ГСЧС. "18 мая в г. Одесса по ул. Торговая, 20…
Подробности Подробности  ·  18.05.20, 19:31 В понедельник, 18 мая, в Одессе, возле снесенной бани на Торговой улице, рухнула часть старинного жилого дома
5 канал 5 канал  ·  18.05.20, 19:42 В Одесі обвалилася стіна житлового будинку. За даними надзвичайників, частково зруйновані перший, другий та третій поверхи 5-поверхівки. На місці нині працюють рятувальники. https://5.ua/live/ - постійна…
Новый Регион Новый Регион  ·  18.05.20, 19:46 В понедельник, 18 мая, в Одессе, возле снесенной бани на Торговой улице, рухнула часть старинного дома.
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