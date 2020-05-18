В Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – сказано в сообщении. К ликвидации последствий разрушения дома привлечено 76 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС привлечено 42 чел. личного состава и 10 единиц техники. "Думская" сообщает, что здание – памятка архитектуры 1890 года постройки. "В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", – сообщили изданию в в муниципальном департаменте городского хозяйства. Дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией "Некст Джен девелопмент". Она нам...