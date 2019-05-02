В Одессе начали собираться люди, чтобы почтить память погибших 2 мая (4 новости) «Одесситы принесли цветы к мемориалу первым погибшим во время беспорядков на Греческой площади 2 мая 2014 года»

В Одессе возле Дома профсоюзов собралось около 30 человек, чтобы почтить память погибших 2 мая 2014 года, передает корреспондент УНН с места событий.

В Одессе возле Дома профсоюзов по состоянию на 10:00 собралось около 30 человек, чтобы почтить память погибших 2 мая 2014 года. Люди несут цветы, говорят молитвы. По информации правоохранителей, никаких правонарушений пока зафиксировано не было.

Периметр со всех сторон охраняют правоохранители. Территория поля помечена ограждающей лентой, движение у места происшествия на улице Пироговская и Канатная частично перекрыто. У места проведения мероприятий дежурят скорые.

Как сообщал УНН, подразделения МВД готовы к обеспечению общественной безопасности 2 мая в Одессе, на усиленный режим несения службы привлекут около 2500 правоохранителей.

Цветочные часы на Майдане планируют демонтировать

Куликово поле, Соборную площадь и прилегающую к ним территорию полицейские-взрывотехники проверили на наличие опасных предметов, где сегодня будут проходить массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной событий, которые произошли 2 мая 2014 года.

В связи с 5 годовщиной трагических событий 2 мая, вводится контроль на въезд в город.