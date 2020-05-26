В Одессе ночью сбили двух пешеходов: приехавшая на вызов скорая, тоже попала в ДТП, - ФОТО

Сегодня ночью в Одессе Toyota Prius сбил двоих пешеходов. Скорая помощь, которая приехала спасать пешеходов, тоже попала в аварию. Об этом сообщили в в пресс-службе патрульной полиции города. Сегодня, 26 мая, в 01:10 по адресу Николаевская дорога, 297 произошло дорожное происшествие. Как сообщают в полиции, по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Prius двигалась по ул. Николаевская дорога, со стороны ул. Добровольского в сторону ул. Лузановская, в районе дома 297 совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, где есть светофор. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения. При составлении материалов ДТП и оказания медицинской помощи, с автомобилем скорой помощи, находившийся на месте происшествия, столкнулся автомобиль ДЭУ, который двигался по Николаевской дороге и не учел безопасную скорость и дистанцию....