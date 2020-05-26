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В Одессе после нескольких обвалов начали проверку старых жилых домов

В Одессе после нескольких обвалов начали проверку старых жилых домов (3 новости)

«Жилищно-коммунальных сервисы департамента городского хозяйства Одессы начали проведение мониторинга жилых домов, расположенных рядом с новостройками»

В центре Одессы проведут инвентаризацию ветхих жилых домов, рядом с которыми ведутся строительные работы. Такое решение приняла местная городская власть после нескольких обвалов в городе, сообщает в понедельник, 25 мая, пресс-служба горсовета.

"Обвалы жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показали, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно проводятся работы по застройке. В связи с этим мы проводим инвентаризацию старых домов в центральной части Одессы", - говорится в сообщении.

Таким образом, соответствующие службы начали мониторинг жилых домов старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть возведены новостройки.

Работники ЖКС проводят визуальный осмотр, выискивая возможные трещины в несущих конструкциях. Там, где их находят, устанавливаются "маяки", которые показывают наличие или отсутствие проблем на объекте.

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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 08:50 В Одессе начали инвентаризацию старых жилых домов, рядом с которыми ведутся строительные работы. Такое решение связано с тем, что в городе произошли обвалы двух зданий.Об этом сообщает пресс-служба Одесского…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 09:12 Жилищно-коммунальных сервисы департамента городского хозяйства Одессы начали проведение мониторинга жилых домов, расположенных рядом с новостройками.
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