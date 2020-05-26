В Одессе после нескольких обвалов начали проверку старых жилых домов (3 новости) «Жилищно-коммунальных сервисы департамента городского хозяйства Одессы начали проведение мониторинга жилых домов, расположенных рядом с новостройками»

В центре Одессы проведут инвентаризацию ветхих жилых домов, рядом с которыми ведутся строительные работы. Такое решение приняла местная городская власть после нескольких обвалов в городе, сообщает в понедельник, 25 мая, пресс-служба горсовета.

"Обвалы жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показали, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно проводятся работы по застройке. В связи с этим мы проводим инвентаризацию старых домов в центральной части Одессы", - говорится в сообщении.

Таким образом, соответствующие службы начали мониторинг жилых домов старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть возведены новостройки.

Работники ЖКС проводят визуальный осмотр, выискивая возможные трещины в несущих конструкциях. Там, где их находят, устанавливаются "маяки", которые показывают наличие или отсутствие проблем на объекте.