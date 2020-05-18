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В Одессе преподавателя сгоревшего колледжа отправили под домашний арест

В Одессе преподавателя сгоревшего колледжа отправили под домашний арест (3 новости)

«Преподавателя Одесского колледжа экономики и права Ирину Таранову суд отправил под круглосуточный домашний арест»

Заведующей дневным отделением сгоревшего колледжа Одессы избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Такое решение принял Киевский райсуд Одессы, в понедельник, 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщину подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

"По версии следствия, 4 декабря 2019 в начале рабочего дня женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла дверь и оставила без присмотра электроприбор, в результате аварийного режима работы которого произошел пожар, который привел к трагической гибели 16 человек ", - говорится в сообщении.

Трагедия в одесском колледже произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Согласно выводам комиссии, оттуда и распространилась пожар.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе преподавателя сгоревшего колледжа отправили под домашний арест»
Фото В Одессе преподавателя сгоревшего колледжа отправили под домашний арест
Фото Пожар в одесском колледже: преподавателя отправили под домашний арест
Фото Заведующую сгоревшего колледжа в Одессе посадили под домашний арест
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048.ua 048.ua  ·  18.05.20, 16:17 Преподавателя Одесского колледжа экономики и права Ирину Таранову суд отправил под круглосуточный домашний арест
Голос.UA Голос.UA  ·  18.05.20, 18:00 Преподавателя Одесского колледжа экономики и права Ирину Таранову суд отправил под круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения. Об этом сообщают Новости Одессы. Женщина подозревается в служебной…
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