В Одессе преподавателя сгоревшего колледжа отправили под домашний арест (3 новости) «Преподавателя Одесского колледжа экономики и права Ирину Таранову суд отправил под круглосуточный домашний арест»

Заведующей дневным отделением сгоревшего колледжа Одессы избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Такое решение принял Киевский райсуд Одессы, в понедельник, 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщину подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

"По версии следствия, 4 декабря 2019 в начале рабочего дня женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла дверь и оставила без присмотра электроприбор, в результате аварийного режима работы которого произошел пожар, который привел к трагической гибели 16 человек ", - говорится в сообщении.

Трагедия в одесском колледже произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Согласно выводам комиссии, оттуда и распространилась пожар.