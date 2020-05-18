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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:49
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В Одессе приостановили разбирать руины дома из-за угрозы нового обвала

В Одессе приостановили разбирать руины дома из-за угрозы нового обвала (7 новостей)

«Предварительно пострадавших и жертв нет»

Спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного многоэтажного дома в Одессе. Существует угроза повторного обрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно, в результате обвала никто не пострадал.

"По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения", - сообщили в ГСЧС.

Обновлено в 21:25 В понедельник, 18 мая, спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного дома в Одессе. Это связано с тем, что существует угроза повторного обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook. Местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно, в…

Обновлено в 21:49 ...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе приостановили разбирать руины дома из-за угрозы нового обвала»
Фото В Одессе приостановили разбирать руины дома из-за угрозы нового обвала
Фото В Одессе приостановили разбор обломков дома из-за угрозы повторного обвала
Фото Разбор обвалившегося дома в Одессе остановили из-за угрозы повторного обвала
Фото Обвал стены дома в Одессе: разбор обломков приостановили из-за угрозы новых разрушений
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ТСН ТСН  ·  18.05.20, 20:18 Предварительно пострадавших и жертв нет.
MIGnews MIGnews  ·  18.05.20, 20:40 В понедельник, 18 мая, спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного многоэтажного дома в Одессе.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.05.20, 20:56 Спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного многоэтажного дома в Одессе. Существует угроза повторного обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по…
Униан Униан  ·  18.05.20, 21:03 В ГСЧС сообщили, что из дома вывели восьмерых жильцов, в том числе двух детей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новый Регион Новый Регион  ·  18.05.20, 21:25 В понедельник, 18 мая, спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного дома в Одессе. Это связано с тем, что существует угроза повторного обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе…
Страна.ua Страна.ua  ·  18.05.20, 21:49 ...
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