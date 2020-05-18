В Одессе приостановили разбирать руины дома из-за угрозы нового обвала

Спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного многоэтажного дома в Одессе. Существует угроза повторного обрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно, в результате обвала никто не пострадал.

"По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения", - сообщили в ГСЧС.

Обновлено в 21:25 В понедельник, 18 мая, спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного дома в Одессе. Это связано с тем, что существует угроза повторного обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook. Местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно, в…

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