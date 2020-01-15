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В Одессе произошло ЧП с самолетом Boeing 737: все подробности

В Одессе произошло ЧП с самолетом Boeing 737: все подробности (4 новости)

«Ночью один самолет не смог приземлиться, еще несколько рейсов было отменено»

В Одессе из-за густого тумана не смог совершить посадку пассажирский самолет рейсом из Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает "Думская". "Погодные условия не позволяют приземлиться самолету украинской авиакомпании Azur Air, который следует из египетского Шарм-эш-Шейха", - говорится в сообщении. На сайте Flight radar 24 показано, что рейс UTN 4832 направлялся в аэропорт Одессы, но изменил траекторию. Пилот, во избежание риска, направил лайнер Boeing 737-800 в зону ожидания. Планировалось, что самолет должен пойти на посадку в 22:02. Зона ожидания - воздушное пространство, предназначенное для ожидания воздушным судном своей очереди для захода на посадку или подхода в район аэродрома. Отмечается, что в условиях туманности, при температуре воздуха минус 2 градуса по Цельсию, видимость в зоне посадки составляет не более 200 метров, вертикальная видимость - не более 60 метров.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.01.20, 07:05 В Одессе из-за густого тумана не смог приземлиться самолет Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх рейсом QU4832. Об этом сообщает Думская.В издании…
РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 08:48 В Одессе произошло чрезвычайное происшествие с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, который следовал рейсом Шарм-эм-Шейх – Одесса. Подробности сообщает издание "Думская". В США самолет сбросил…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.01.20, 09:52 Ночью один самолет не смог приземлиться, еще несколько рейсов было отменено.
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