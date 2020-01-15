В Одессе произошло ЧП с самолетом Boeing 737: все подробности

В Одессе из-за густого тумана не смог совершить посадку пассажирский самолет рейсом из Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает "Думская". "Погодные условия не позволяют приземлиться самолету украинской авиакомпании Azur Air, который следует из египетского Шарм-эш-Шейха", - говорится в сообщении. На сайте Flight radar 24 показано, что рейс UTN 4832 направлялся в аэропорт Одессы, но изменил траекторию. Пилот, во избежание риска, направил лайнер Boeing 737-800 в зону ожидания. Планировалось, что самолет должен пойти на посадку в 22:02. Зона ожидания - воздушное пространство, предназначенное для ожидания воздушным судном своей очереди для захода на посадку или подхода в район аэродрома. Отмечается, что в условиях туманности, при температуре воздуха минус 2 градуса по Цельсию, видимость в зоне посадки составляет не более 200 метров, вертикальная видимость - не более 60 метров.