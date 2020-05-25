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В Одессе трамвай дезинфицировали "святой водой"

В Одессе трамвай дезинфицировали "святой водой" (4 новости и 1 видео)

«Теперь коммунальщикам грозит увольнение»

Методы дезинфекции общественного транспорта одесских коммунальщиков поразили сеть. Там вместо нормальной дезинфекции трамвая коммунальщики символически окропили вагон из ведра.

Видео "дезинфекции" обнародовали на странице телеграм-канала Teza.

На видео видно, как сотрудники коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в костюмах биозащиты "дезинфицировали" салон трамвая выплескивая жидкость руками из ведра. Это снял на видео один из пассажиров трамвая.

На замечание пассажиров коммунальщик ответил, что это святая вода, которую он взял "на Соборяне". В то же время так называемая дезинфекция происходила в трамвае, который был переполнен пассажирами.

Руководство городского электротранса уже пообещало уволить работников.

Как работает общественный транспорт в условиях карантина

  • 25 мая весь общественный транспорт в Одессе перевели в обычный режим работы. Теперь нет необходимости предъявлять пропуск, однако все пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы.

  • Кроме того, в транспорте можно перевозить столько людей, сколько сидячих мест в салоне, стоя – запрещается.

  • Вход и выход в трамваях и троллейбусах осуществляется через переднюю дверь, ведь количество посадочных мест необходимо контролировать.

  • Медицинские работники имеют приоритетное право проезда при наличии пропуска.

    • ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе трамвай дезинфицировали "святой водой"»
    Фото В Одессе трамвай дезинфицировали "святой водой"
    Фото "Святая вода с Соборки": в Одессе коммунальщики "дезинфицировали" трамвай неизвестной жидкостью
    Фото В Одессе коммунальщики дезинфицировали трамвай "святой водой"
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