В Одессе военнослужащий ранил ножом сослуживца, а при задержании - полицейского

В Одессе задержали военнослужащего, который ранил ножом сослуживца и полицейского.
Инцидент произошел вчера поздно вечером на улице Василия Стуса в Малиновском районе, якобы на территории складов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, пишет УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Подозреваемый оказал сопротивление - при задержании нанес ножевое ранение еще и полицейскому", - сообщил источник.
В каком состоянии раненные - неизвестно. С нападавшим работают следователи. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
В прокуратуре, полиции и ВМС данную информацию пока не комментируют.
На Черниговщине бывший АТОвец порезал ножом соседей и своих бывших родственников и пытался поджечь сельсовет. Полиция взяла штурмом здание, где он забаррикадировался и спасла людей от расправы. Одна женщина от нанесенных ранений скончалась.