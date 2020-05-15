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В Одессе военнослужащий ранил ножом сослуживца, а при задержании - полицейского

В Одессе военнослужащий ранил ножом сослуживца, а при задержании - полицейского (4 новости)

«Инцидент произошел на территории складов ВМС»

В Одессе задержали военнослужащего, который ранил ножом сослуживца и полицейского.

Инцидент произошел вчера поздно вечером на улице Василия Стуса в Малиновском районе, якобы на территории складов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, пишет УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Подозреваемый оказал сопротивление - при задержании нанес ножевое ранение еще и полицейскому", - сообщил источник.

В каком состоянии раненные - неизвестно. С нападавшим работают следователи. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

В прокуратуре, полиции и ВМС данную информацию пока не комментируют.

На Черниговщине бывший АТОвец порезал ножом соседей и своих бывших родственников и пытался поджечь сельсовет. Полиция взяла штурмом здание, где он забаррикадировался и спасла людей от расправы. Одна женщина от нанесенных ранений скончалась.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  15.05.20, 13:31 Среди пострадавших - товарищ нападающего и полицейский.
Факты Факты  ·  15.05.20, 14:04 Инцидент произошел на территории складов ВМС
Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 14:46 ...
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