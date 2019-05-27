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Происшествия
АТН АТН · · Обновлено в 13:22
В Одессе вспыхнула колония, заключенные устроили массовый побег

В Одессе вспыхнула колония, заключенные устроили массовый побег (7 новостей)

«Сегодня, 27 мая, в исправительной колонии №51 произошел бунт заключенных»

Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге.

Обновлено в 13:09 Поддержать бунтарей собрались сторонники криминалитета В Южной исправительной колонии общего режима №51 на Люстдорфской дороге в Одессе сегодня, 27 мая, произошли массовые беспорядки и побег заключенных. В здании колонии, где забаррикадировались около 100 заключенных, начался пожар, передает "Думская". В колонии…

Обновлено в 13:22 В одесской колонии разгорелись беспорядки, в буквальном смысле в том числе. Более десяти заключенных сбежали. Загорелась Южная исправительная колония общего режима №51, которая находится на Люстдорфской...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе вспыхнула колония, заключенные устроили массовый побег»
Фото В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
Фото В Одессе горит колония: произошли беспорядки и массовый побег заключенных (видео)
Фото В колонии Одессы произошел бунт и массовый побег,- ФОТО, ВИДЕО
Фото Массовый побег из одесской колонии: в здании пожар, в городе беспорядки
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  27.05.19, 12:05 Сегодня, 27 мая, в исправительной колонии №51 произошел бунт заключенных.
Подробности Подробности  ·  27.05.19, 12:34 В Одессе, в южной исправительной колонии общего режима №51, вспыхнули беспорядки
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 12:59 В Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге в Одессе вспыхнули беспорядки.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 12:59 В Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге в Одессе вспыхнули беспорядки.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  27.05.19, 13:09 Поддержать бунтарей собрались сторонники криминалитета В Южной исправительной колонии общего режима №51 на Люстдорфской дороге в Одессе сегодня, 27 мая, произошли массовые беспорядки и побег заключенных.…
Главред Главред  ·  27.05.19, 13:22 В одесской колонии разгорелись беспорядки, в буквальном смысле в том числе. Более десяти заключенных сбежали. Загорелась Южная исправительная колония общего режима №51, которая находится на Люстдорфской...
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