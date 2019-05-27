В Одессе вспыхнула колония, заключенные устроили массовый побег

Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге.

Обновлено в 13:09 Поддержать бунтарей собрались сторонники криминалитета В Южной исправительной колонии общего режима №51 на Люстдорфской дороге в Одессе сегодня, 27 мая, произошли массовые беспорядки и побег заключенных. В здании колонии, где забаррикадировались около 100 заключенных, начался пожар, передает "Думская". В колонии…

Обновлено в 13:22 В одесской колонии разгорелись беспорядки, в буквальном смысле в том числе. Более десяти заключенных сбежали. Загорелась Южная исправительная колония общего режима №51, которая находится на Люстдорфской...