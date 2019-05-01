В Одессе вводится контроль на въезд в город

В Одессе 1 мая ввели контроль на въезд в город, поэтому на стационарных и дополнительных постах правоохранители тщательно будут проверять автомобили. Это связано с массовыми мероприятиями к годовщине трагедии 2 мая, когда погибли 48 человек и еще 200 получили ранения.

2 мая утром начнется усиленное патрулирование центральных улиц Одессы, там временно ограничат движение. А все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

На всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи. Яровой призвал не приносить запрещенные предметы и символику.

А еще в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации – полиция диалога. Эти полицейские не будут применять никакое принуждение, ведь их главные задачи – налаживание взаимодействия полиции и населения и предотвращение любых конфликтов во время массовых мероприятий. Полиция диалога будет разъяснять украинцам их права и обязанности, а также законы и последствия их нарушения.

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Чтобы предотвратить нарушения общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади введут временные ограничения. Вход в эти места будет только через установленные фильтрационные пункты. А еще в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта.

В целом публичную безопасность и порядок в Одессе будут обеспечивать более 2 тысяч правоохранителей. Кроме полицейских, будут работать и военнослужащие Нацгвардии, курсанты университета внутренних дел, а также правоохранители из других регионов. Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления людей.

Что известно о трагедии в Одессе 2 мая? 2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояния переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулось дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения. По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.

Обновлено в 20:39 С сегодняшнего дня с 18:00 вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств.

Обновлено в 22:03 В пятую годовщину трагедии в городе опасаются провокаций