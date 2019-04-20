В Одессе загоралась высотка 

Прямо сейчас на 5-й станции Фонтана горит высотка. По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и очень быстро огонь распространился вверх. Сейчас огонь виден уже на 12 этаже. По предварительным данным, расположенный в этом доме торговый центр "Пятый элемент" пока еще не пострадал. На месте работают пожарные. Фото: Думская Смотрите еще Куда пойти в Одессе в этот уик-энд В Одесской области женщина выбросила младенца в яму туалета Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры