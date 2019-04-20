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В Одессе загоралась высотка 

В Одессе загоралась высотка  (5 новостей)

«На месте ЧП работают спасатели и более десяти единиц спецавтотехники»

Прямо сейчас на 5-й станции Фонтана горит высотка. По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и очень быстро огонь распространился вверх. Сейчас огонь виден уже на 12 этаже. По предварительным данным, расположенный в этом доме торговый центр "Пятый элемент" пока еще не пострадал. На месте работают пожарные. Фото: Думская Смотрите еще Куда пойти в Одессе в этот уик-энд В Одесской области женщина выбросила младенца в яму туалета Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе загоралась высотка »
Фото Крупный пожар на Фонтане: горит 12-этажный дом
Фото В Одессе загоралась высотка 
Фото Пожар в высотке возле торгового центра в Одессе: появились подробности инцидента, - ФОТО
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Думская Думская  ·  20.04.19, 11:54 Прямо сейчас на 5-й станции Фонтана горит высотка, передает корреспондент "Думской".По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и очень быстро огонь распространился вверх. Сейчас огонь виден уже…
Голос.UA Голос.UA  ·  20.04.19, 12:17 20 апреля в Одессе на 5-й станции Фонтана загорелась высотка. Об этом сообщила «Думская». По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и очень быстро огонь распространился вверх. Сейчас огонь виден…
Факты Факты  ·  20.04.19, 14:04 На месте ЧП работают спасатели и более десяти единиц спецавтотехники
048.ua 048.ua  ·  20.04.19, 14:16 В 12 часов 20 апреля пожарные потушили пожар, который возник в многоэтажке возле торгового центра "5 элемент" в Одессе. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Информация о задымлении…
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В Одессе загоралась высотка 

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