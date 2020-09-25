В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры. Список

В мэры Львова зарегистрированы 10 кандидатов. Среди них трое самовыдвиженцев и семеро - от партий.
Соответствующие решения были принято Львовской территориальной избирательной комиссией.
Так, за кресло мэра будут бороться:
Андрей Садовой ("Самопомич");
Юрий Бунь (самовыдвижение);
Игорь Васюник (самовыдвижение);
Олег Синютка ("Европейская солидарность");
Игорь Зинкевич ("ВАРТА");
Руслан Кошулинский ("Свобода");
Наталия Ван Доеверен ("Духовная Украина");
Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая партия");
Назарий Брезицкий (самовыдвижение);
Игорь Телишевский ("За майбутнє").
Как писало РБК-Украина, согласно предвыборным рейтингам лидирует во Львове действующий городской глава Андрей Садовой.
Более подробно о кандидатах в мэры Львова читайте в материале РБК-Украина.
Также сообщалось, что в мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов.