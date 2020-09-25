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В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры. Список

В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры. Список (3 новости)

«Трое из кандидатов выдвинуты партиями, а четверо – самовыдвиженцы»

В мэры Львова зарегистрированы 10 кандидатов. Среди них трое самовыдвиженцев и семеро - от партий.

Соответствующие решения были принято Львовской территориальной избирательной комиссией.

Так, за кресло мэра будут бороться:

Андрей Садовой ("Самопомич");

Юрий Бунь (самовыдвижение);

Игорь Васюник (самовыдвижение);

Олег Синютка ("Европейская солидарность");

Игорь Зинкевич ("ВАРТА");

Руслан Кошулинский ("Свобода");

Наталия Ван Доеверен ("Духовная Украина");

Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая партия");

Назарий Брезицкий (самовыдвижение);

Игорь Телишевский ("За майбутнє").

Как писало РБК-Украина, согласно предвыборным рейтингам лидирует во Львове действующий городской глава Андрей Садовой.

Более подробно о кандидатах в мэры Львова читайте в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что в мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры. Список»
Фото В мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов
Фото Во Львове зарегистрировали 10 кандидатов в мэры
Фото В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры. Список
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Обозреватель Обозреватель  ·  25.09.20, 12:06 Трое из кандидатов выдвинуты партиями, а четверо – самовыдвиженцы
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